Трамп заявил, что Путин хочет встретиться — известна ли дата

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Российский президент Владимир Путин хочет встретиться, чтобы обсудить завершение войны. Соединенные Штаты Америки организуют эту встречу.

Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп во время выступления перед губернаторами-республиканцами в четверг, 9 января.

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Как отметил американский лидер, Путин якобы хочет встретиться с ним по поводу войны в Украине. Он также добавил, что такую встречу сейчас организовывают. Вместе с тем Трамп не сообщил, когда может состояться такой разговор.

"Мы много общались с президентом Си, и у нас назначено много встреч со многими людьми. О том, что Путин хочет встретиться, он об этом говорил даже публично. И мы должны покончить с этой войной. Это кровавое месиво", — заявил Трамп.

Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет быстро закончить войну. Как пишет Reuters, в Кремле заверили, что Путин будет приветствовать желание Трампа наладить контакт, однако пока официальных запросов не было. Дмитрий Песков отметил, что было бы целесообразнее сначала дождаться вступления Трампа в должность.

Напомним, СМИ опровергли слова Дональда Трампа о времени завершения войны в Украине за полгода. Оказалось, что политик имел в виду другое.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в сильной позиции, чтобы вести переговоры. Он добавил, что закончить войну можно с помощью президента США.