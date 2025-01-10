Трамп заявил, что Путин хочет встретиться — известна ли дата

Трамп заявил о желании Путина встретиться — известна ли дата
Российский президент Владимир Путин хочет встретиться, чтобы обсудить завершение войны. Соединенные Штаты Америки организуют эту встречу.
Об этом заявил новоизбранный президент США Дональд Трамп во время выступления перед губернаторами-республиканцами в четверг, 9 января.
Когда состоится встреча Путина с Трампом
Как отметил американский лидер, Путин якобы хочет встретиться с ним по поводу войны в Украине. Он также добавил, что такую встречу сейчас организовывают. Вместе с тем Трамп не сообщил, когда может состояться такой разговор.
"Мы много общались с президентом Си, и у нас назначено много встреч со многими людьми. О том, что Путин хочет встретиться, он об этом говорил даже публично. И мы должны покончить с этой войной. Это кровавое месиво", — заявил Трамп.
Трамп уже неоднократно заявлял, что хочет быстро закончить войну. Как пишет Reuters, в Кремле заверили, что Путин будет приветствовать желание Трампа наладить контакт, однако пока официальных запросов не было. Дмитрий Песков отметил, что было бы целесообразнее сначала дождаться вступления Трампа в должность.
Напомним, СМИ опровергли слова Дональда Трампа о времени завершения войны в Украине за полгода. Оказалось, что политик имел в виду другое.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть в сильной позиции, чтобы вести переговоры. Он добавил, что закончить войну можно с помощью президента США.
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