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Українські успіхи у Курську можуть "поховати" Путіна — подробиці

7 січня 2025 14:38
Анастасія Постоєнко - Редактор
Курськ може серйозно вплинути на політику та імідж Путіна — прогноз The Telegraph
Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Новий 2025 рік обіцяє бути перспективним для України та її президента Володимира Зеленського. Натомість для Володимира Путіна ситуація виглядає дедалі складнішою. Його провали на полі бою та внутрішні проблеми свідчать про ослаблення позицій.

Таку думку висловив журналіст Гаміш де Бреттон-Гордон у колонці на The Telegraph.

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Журналіст заявив, що провал так званої "спеціальної військової операції", яка затягнулася на майже чотири роки, продовжує підривати авторитет російського лідера. На додаток щоденні втрати, зокрема у Курській області, де українська армія завдала серйозного удару, змушують Кремль "працювати в режимі виживання".

За останні дні українські сили успішно знищили ключовий російський командний центр у Курську та завдали втрат 801-й бригаді морської піхоти, яка, за даними України, втратила значну частину особового складу. Серед загиблих також сотні північнокорейських військових, які були відправлені на підкріплення.

Росія намагається врятувати ситуацію, перекидаючи в регіон своїх найбільш довірених генералів. Проте нестача військової техніки та морального духу роблять оборону Курська доволі слабкою.

Ці події підсилюють ти часом позиції Києва. Журналіст додав, що Україна незодавно перекрила транзит російського газу в Європу, що завдало Кремлю серйозного економічного удару.

Росія не знає, чого чекати від Трампа

На геополітичній арені перспективи для України на 2025 рік також виглядають обнадійливо. Невизначеність щодо підтримки з боку колишнього президента США Дональда Трампа змушує Росію шукати вихід із ситуації. Зеленський, зі свого боку, має шанс укріпити свої позиції, особливо якщо підтримка з боку країн НАТО залишиться стабільною.

Політична кар'єра Путіна тріщить по швах

Путін стикається зі зростаючим тиском як усередині країни, так і на міжнародній арені. Його подальші дії можуть стати вирішальними для його політичної кар'єри, переконаний Гаміш де-Бреттон-Гордон.

"Путін знає, що російські диктатори-невдахи рідко отримують свої "пенсії", і, здається, планує вихід. Його останній гамбіт, щоб врятувати Курськ, ставить його в "шах", якщо не в "мат"? Це позитивно, але важливо, щоб Захід і європейські країни НАТО продовжували тиснути і все одно не видавали його. Для України все виглядає краще, якщо ми стримаємося", — підсумував журналіст. 

Нагадаємо, журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв припустив, на яких умовах Путін може погодити вступ України в НАТО.

Також нещодавно німецьке видання BILD заявило, що в Росії нібито готують план з підготовки росіян до закінчення війни

володимир путін ЗСУ Кремль Росія Курська область

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17:02 В Україну вдалося повернути трьох дітей з окупованих територій

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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