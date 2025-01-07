Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

Новый 2025 год обещает быть перспективным для Украины и ее президента Владимира Зеленского. Зато для Владимира Путина ситуация выглядит все сложнее. Его провалы на поле боя и внутренние проблемы свидетельствуют об ослаблении позиций.

Такое мнение высказал журналист Гамиш де Бреттон-Гордон в колонке на The Telegraph.

Читайте также:

Операция ВСУ в Курской области унижает Путина

Журналист заявил, что провал так называемой "специальной военной операции", которая затянулась на почти четыре года, продолжает подрывать авторитет российского лидера. В дополнение ежедневные потери, в частности в Курской области, где украинская армия нанесла серьезный удар, заставляют Кремль "работать в режиме выживания".

За последние дни украинские силы успешно уничтожили ключевой российский командный центр в Курске и нанесли потери 801-й бригаде морской пехоты, которая, по данным Украины, потеряла значительную часть личного состава. Среди погибших также сотни северокорейских военных, которые были отправлены на подкрепление.

Россия пытается спасти ситуацию, перебрасывая в регион своих наиболее доверенных генералов. Однако нехватка военной техники и морального духа делают оборону Курска довольно слабой.

Эти события усиливают ты порой позиции Киева. Журналист добавил, что Украина недавно перекрыла транзит российского газа в Европу, что нанесло Кремлю серьезный экономический удар.

Россия не знает, чего ждать от Трампа

На геополитической арене перспективы для Украины на 2025 год также выглядят обнадеживающе. Неопределенность в отношении поддержки со стороны бывшего президента США Дональда Трампа заставляет Россию искать выход из ситуации. Зеленский, со своей стороны, имеет шанс укрепить свои позиции, особенно если поддержка со стороны стран НАТО останется стабильной.

Политическая карьера Путина трещит по швам

Путин сталкивается с растущим давлением как внутри страны, так и на международной арене. Его дальнейшие действия могут стать решающими для его политической карьеры, убежден Гамиш де-Бреттон-Гордон.

''Путин знает, что российские диктаторы-неудачники редко получают свои "пенсии", и, кажется, планирует выход. Его последний гамбит, чтобы спасти Курск, ставит его в "шах", если не в "мат"? Это положительно, но важно, чтобы Запад и европейские страны НАТО продолжали давить и все равно не выдавали его. Для Украины все выглядит лучше, если мы сдержимся", — подытожил журналист.

Напомним, журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев предположил, на каких условиях Путин может согласовать вступление Украины в НАТО.

Также недавно немецкое издание BILD заявило, что в России якобы готовят план по подготовке россиян к окончанию войны.