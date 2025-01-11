Кремль готов к переговорам с Трампом — анализ ISW

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Alexei Danichev/Pool via REUTERS

В Кремле заявили о готовности вести переговоры с новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Однако в России отметили, что переговорная позиция остается неизменной.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Переговоры России с Трампом

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа об организации его встречи с Путиным. По его словам, российский диктатор "открыт к контактам с международными лидерами, никаких условий не требуется".

Песков подчеркнул, что Кремль сохраняет свою "неоднократно озвученную" позицию по Украине. Путин озвучил ее в июне прошлого года. Речь идет о замене Президента Украины Владимира Зеленского, правительства, демилитаризации и передаче РФ временно оккупированных территорий.

"Никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться приверженным этим требованиям, несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с западными лидерами", — добавили аналитики ISW.

Напомним, российские власти считают, что Трамп якобы демонстрирует готовность к диалогу. Там отметили, что пока нет конкретных организационных деталей относительно предстоящей встречи.

Также внутренний анализ правительства Германии указывает на возможность завершения войны Россией в этом году.