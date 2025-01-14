Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп ответил, когда планирует встретиться с Путиным arrow

Трамп ответил, когда планирует встретиться с Путиным

14 января 2025 09:16
Карина Приходько - Редактор
Встреча Трампа и Путина — президент США готов к диалогу
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: АР
Карина Приходько - Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро" планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как официально вступит в должность. В то же время он не назвал график встречи, которая станет первой между президентами после начала войны России с Украиной в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Когда Трамп встретится с Путиным

Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным "как можно быстрее", однако не назвал временных рамок встречи. Зато, отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, сказал, что она зависит от главы Кремля.

"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже не совсем хорошо. И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... надо зайти в офис", — говорится в сообщении.

В то же время в Кремле заявили, что подготовки к встрече пока не происходит. По словам спикера Путина Пескова, многие страны якобы предлагают организовать диалог российского диктатора и избранного лидера США. Впрочем, говорить об этом преждевременно.

Напомним, недавно в Швейцарии заявили, что готовы организовать встречу Трампа и Путина на своей территории. Это произойдет, если сами политики об этом попросят.

В то же время аналитики ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом. Там считают, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру.

владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине встреча

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:26 В Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания — фото

10:23 Полиция расследует конфликт с военным в ресторане Киева

10:05 Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК

09:57 В Украину прибыла спикер Сейма Латвии — что запланировано

09:54 В Киев прибыл Борис Писториус — какова причина визита

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:53 Реалии образования во время войны — Зеленская в Одесской области

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

09:42 Масштабная атака дронами — сколько целей удалось ликвидировать

09:23 Экологическая катастрофа в Черном море — соседи помогут Украине

09:20 Заставит проспать — владельцы iPhone жалуются на новую проблему

10:26 В Шевченковском районе Киева обвалилась часть здания — фото

10:23 Полиция расследует конфликт с военным в ресторане Киева

10:05 Какие доходы должны декларировать украинцы — разъяснение НАПК

09:57 В Украину прибыла спикер Сейма Латвии — что запланировано

09:54 В Киев прибыл Борис Писториус — какова причина визита

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:53 Реалии образования во время войны — Зеленская в Одесской области

09:42 Масштабная атака дронами — сколько целей удалось ликвидировать

09:23 Экологическая катастрофа в Черном море — соседи помогут Украине

09:20 Заставит проспать — владельцы iPhone жалуются на новую проблему

09:19 Авиационный удар по Сумах — в ГСЧС показали последствия

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Text

04:30 Новые правила отсрочки для аспирантов — что изменится в вузах

13 января 2025
Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея