Встреча Трампа и Путина — президент США готов к диалогу

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: АР

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что "очень быстро" планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как официально вступит в должность. В то же время он не назвал график встречи, которая станет первой между президентами после начала войны России с Украиной в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

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Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным "как можно быстрее", однако не назвал временных рамок встречи. Зато, отвечая на вопрос о своей стратегии прекращения войны, сказал, что она зависит от главы Кремля.

"Ну, есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже не совсем хорошо. И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но... надо зайти в офис", — говорится в сообщении.

В то же время в Кремле заявили, что подготовки к встрече пока не происходит. По словам спикера Путина Пескова, многие страны якобы предлагают организовать диалог российского диктатора и избранного лидера США. Впрочем, говорить об этом преждевременно.

Напомним, недавно в Швейцарии заявили, что готовы организовать встречу Трампа и Путина на своей территории. Это произойдет, если сами политики об этом попросят.

В то же время аналитики ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом. Там считают, что это не приведет к полноценному и устойчивому миру.