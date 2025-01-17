Сможет ли Трамп закончить войну в Украине за 90 дней — что думают букмекеры

Закончит ли Трамп войну в Украине за 90 дней — оценка букмекеров
Вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп закончит войну в Украине за 90 дней — очень снизилась. Хотя еще два месяца назад 50% букмекеров верили в эту возможность.
О таких показателях свидетельствуют данные на платформе Polymarket, где принимают ставки.
Вероятность завершения войны до 20 апреля снизилась
В ноябре, после того, как стало известно о победе Трампа, 50% людей делали ставку на то, что он сможет завершить российско-украинскую войну до 20 апреля - то есть, за 90 дней с начала инаугурации 20 января. Однако теперь этот показатель упал до 29%.
Отметим, что во время избирательной компании Трамп неоднократно заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа, причем еще до момента официального вступления на должность президента.
Напомним, на днях Трамп заявил, что планирует "очень быстро" встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как он официально вступит в должность президента. При этом он не назвал график встречи.
Также мы писали, что по словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, встреча между главой украинского государства Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом тоже состоится очень скоро. И тоже, именно после инаугурации.
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