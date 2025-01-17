Инаугурация Трампа 20 января 2025 года — смотреть онлайн-трансляцию

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп официально вступит в должность Президента США 20 января 2025 года. В этот день состоится инаугурация новоизбранного главы страны. Церемонию посетят немало известных людей. Президентом Соединенных Штатов Трамп станет уже во второй раз.

Новини.LIVE будут транслировать инаугурацию Трампа в режиме реального времени 20 января в 19:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Время и дата инаугурации Дональда Трампа

Инаугурация новоизбранного Президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Церемония начнется в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по киевскому времени). Однако, инаугурационные мероприятия стартуют уже в субботу, 18 января.

Накануне инаугурации Дональд Трамп должен провести прием. Мероприятие состоится в гольф-клубе в Стерлинге в штате Вирджиния. Также запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Кроме того, новоизбранный президент США выступит на митинге MAGA Victory в Вашингтоне, где произнесет речь. Завершит ряд преданаугурационных мероприятий Трамп ужином с донорами его кампании.

Как будет проходить инаугурация Дональда Трампа

20 января утром в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне проведут службу. Именно с этого начнется инаугурационный день Дональда Трампа. Вместе с тем в Белом доме Джилл и Джо Байден проведут чаепитие. На нем должны присутствовать Дональд и Мелания Трамп.

Церемония присяги новоизбранного главы США стартует в 12:00 по восточноамериканскому времени. Основная часть мероприятия будет происходить на главной сцене, расположенной на Западной лужайке здания Капитолия США. Дональд Трамп объявит присягу во время инаугурации и официально вступит в должность Президента Соединенных Штатов. По завершению этого Трамп уже в новой роли произнесет речь. Официальное прощание с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис состоится после завершения церемонии инаугурации.

После этого Дональд Трамп отправится в президентскую комнату рядом с залом заседаний Сената. Там политик подпишет ключевые документы. По завершению этого состоится обед. Его организует Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям.

Трамп также осмотрит войска во время парада на Пенсильвания-авеню. Вероятно, в нем примут участие 7,5 тысячи человек. Завершится инаугурационный день тремя балами. Дональд Трамп произнесет речи на всех из них.

Чем особенна инаугурация Дональда Трампа

В день инаугурации Дональда Трампа будут приспущены национальные флаги. Это связано с тем, что 29 декабря умер 39-й президент США Джимми Картер. Траур объявлен в течение 30 дней, то есть и в день присяги нового президента. Впервые в истории США церемония инаугурации будет проходить с приспущенными флагами.

Кроме того, на церемонию инаугурации собрали рекордную сумму — 170 миллионов долларов. Эти средства могут потратить на оплату мероприятий инаугурации — церемонию присяги, парад, балы. Также ожидается, что часть из этой суммы потратят на будущую президентскую библиотеку Трампа.

Как будут охранять безопасность во время инаугурации Трампа

Спецслужбы США остерегаются возможных провокаций в день инаугурации Трампа. Предполагают, что кто-то даже может считать это "последним шансом", чтобы изменить ход выборов. Именно поэтому правоохранители будут работать в усиленном режиме. За безопасностью будут следить около 25 тысяч полицейских и военных.

Полиция со всей страны съедется в округ Колумбия. Сейчас там уже работает около 1000 офицеров. Им в подмогу пришлют еще 4000 правоохранителей.

Кто будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа

Немало звезд примут участие в мероприятии. Во время инаугурации выступит американская певица Кэрри Андервуд. Звезда исполнит трек America the Beautiful в сопровождении хора ВС и Военно-морской академии США. Кроме того, участие в инаугурации примет группа Village People. Именно под их хит YMCA Трамп неоднократно танцевал во время своей избирательной кампании. Также ожидается выступление кантри-музыканта Ли Гринвуда, а оперный певец Кристофер Маккио в конце исполнит государственный гимн.

Из политиков на инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Известно о визите президента Аргентины Хав'єра Милейя и прем'єр-министра Италии Джорджии Мелони. Также участие примут члены Конгресса, судьи Верховного суда и другие высокопоставленные чиновники. Известно и о визите на инаугурацию Дональда Трампа вице-президента Китая Хань Чжэна. Вероятно, на торжества прибудут и высокопоставленные чиновники из других стран. Официальной информации о визите Президента Украины Владимира Зеленского пока нет.

Напомним, новоизбранный Президент США Дональд Трамп назначил специальными послами голливудских звезд. Речь идет о Меле Гибсоне, Джоне Войте и Сильвестре Сталлоне.

Букмекеры изменили мнение относительно того, завершит ли Дональд Трамп войну в Украине за 90 дней. Вероятность значительно снизилась, хотя еще недавно 50% букмекеров были убеждены в обратном.