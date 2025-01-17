Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп — инаугурация 2025 arrow

Трамп — инаугурация 2025

17 января 2025 19:07
Ольга Антоновская - редактор
Инаугурация Трампа 20 января 2025 года — смотреть онлайн-трансляцию
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ольга Антоновская - редактор

Дональд Трамп официально вступит в должность Президента США 20 января 2025 года. В этот день состоится инаугурация новоизбранного главы страны. Церемонию посетят немало известных людей. Президентом Соединенных Штатов Трамп станет уже во второй раз.

Новини.LIVE будут транслировать инаугурацию Трампа в режиме реального времени 20 января в 19:00 по киевскому времени.

Читайте также:

Время и дата инаугурации Дональда Трампа

Инаугурация новоизбранного Президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января 2025 года. Церемония начнется в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по киевскому времени). Однако, инаугурационные мероприятия стартуют уже в субботу, 18 января.

Накануне инаугурации Дональд Трамп должен провести прием. Мероприятие состоится в гольф-клубе в Стерлинге в штате Вирджиния. Также запланировано возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Кроме того, новоизбранный президент США выступит на митинге MAGA Victory в Вашингтоне, где произнесет речь. Завершит ряд преданаугурационных мероприятий Трамп ужином с донорами его кампании.

Как будет проходить инаугурация Дональда Трампа

20 января утром в церкви Святого Иоанна на площади Лафайет в Вашингтоне проведут службу. Именно с этого начнется инаугурационный день Дональда Трампа. Вместе с тем в Белом доме Джилл и Джо Байден проведут чаепитие. На нем должны присутствовать Дональд и Мелания Трамп.

Церемония присяги новоизбранного главы США стартует в 12:00 по восточноамериканскому времени. Основная часть мероприятия будет происходить на главной сцене, расположенной на Западной лужайке здания Капитолия США. Дональд Трамп объявит присягу во время инаугурации и официально вступит в должность Президента Соединенных Штатов. По завершению этого Трамп уже в новой роли произнесет речь. Официальное прощание с Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис состоится после завершения церемонии инаугурации.

После этого Дональд Трамп отправится в президентскую комнату рядом с залом заседаний Сената. Там политик подпишет ключевые документы. По завершению этого состоится обед. Его организует Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям.

Трамп также осмотрит войска во время парада на Пенсильвания-авеню. Вероятно, в нем примут участие 7,5 тысячи человек. Завершится инаугурационный день тремя балами. Дональд Трамп произнесет речи на всех из них.

Чем особенна инаугурация Дональда Трампа

В день инаугурации Дональда Трампа будут приспущены национальные флаги. Это связано с тем, что 29 декабря умер 39-й президент США Джимми Картер. Траур объявлен в течение 30 дней, то есть и в день присяги нового президента. Впервые в истории США церемония инаугурации будет проходить с приспущенными флагами.

Кроме того, на церемонию инаугурации собрали рекордную сумму — 170 миллионов долларов. Эти средства могут потратить на оплату мероприятий инаугурации — церемонию присяги, парад, балы. Также ожидается, что часть из этой суммы потратят на будущую президентскую библиотеку Трампа.

Как будут охранять безопасность во время инаугурации Трампа

Спецслужбы США остерегаются возможных провокаций в день инаугурации Трампа. Предполагают, что кто-то даже может считать это "последним шансом", чтобы изменить ход выборов. Именно поэтому правоохранители будут работать в усиленном режиме. За безопасностью будут следить около 25 тысяч полицейских и военных.

Полиция со всей страны съедется в округ Колумбия. Сейчас там уже работает около 1000 офицеров. Им в подмогу пришлют еще 4000 правоохранителей.

Кто будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа

Немало звезд примут участие в мероприятии. Во время инаугурации выступит американская певица Кэрри Андервуд. Звезда исполнит трек America the Beautiful в сопровождении хора ВС и Военно-морской академии США. Кроме того, участие в инаугурации примет группа Village People. Именно под их хит YMCA Трамп неоднократно танцевал во время своей избирательной кампании. Также ожидается выступление кантри-музыканта Ли Гринвуда, а оперный певец Кристофер Маккио в конце исполнит государственный гимн.

Из политиков на инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Известно о визите президента Аргентины Хав'єра Милейя и прем'єр-министра Италии Джорджии Мелони. Также участие примут члены Конгресса, судьи Верховного суда и другие высокопоставленные чиновники. Известно и о визите на инаугурацию Дональда Трампа вице-президента Китая Хань Чжэна. Вероятно, на торжества прибудут и высокопоставленные чиновники из других стран. Официальной информации о визите Президента Украины Владимира Зеленского пока нет.

Напомним, новоизбранный Президент США Дональд Трамп назначил специальными послами голливудских звезд. Речь идет о Меле Гибсоне, Джоне Войте и Сильвестре Сталлоне.

Букмекеры изменили мнение относительно того, завершит ли Дональд Трамп войну в Украине за 90 дней. Вероятность значительно снизилась, хотя еще недавно 50% букмекеров были убеждены в обратном.

США Дональд Трамп президент инавгурация инаугурация Трампа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:34 Повышенная угроза на дороге — какую погоду ждать во Львове завтра

19:12 Увеличилось количество жертв в результате удара по Кривому Рогу

19:07 Трамп — инаугурация 2025

19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

18:39 Погиб в ножевом бою — десантник из Одесчины стал Героем Украины

18:36 Иностранные дипломаты подписали общее коммюнике в Киеве — детали

18:33 Некоторых украинцев могут мобилизовать без ВВК — о ком речь

18:31 Атака БпЛА на Киевщину — женщина сказала, как дрон уничтожил кафе

19:34 Повышенная угроза на дороге — какую погоду ждать во Львове завтра

19:12 Увеличилось количество жертв в результате удара по Кривому Рогу

19:07 Трамп — инаугурация 2025

19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:39 Погиб в ножевом бою — десантник из Одесчины стал Героем Украины

18:36 Иностранные дипломаты подписали общее коммюнике в Киеве — детали

18:33 Некоторых украинцев могут мобилизовать без ВВК — о ком речь

18:31 Атака БпЛА на Киевщину — женщина сказала, как дрон уничтожил кафе

18:22 Антициклон принесет штормовой ветер — где ждать бурю на выходных

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея