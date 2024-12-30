В США помер Джиммі Картер, який став найстарішим президентом США

Президент США Джиммі Картер. Фото: The Carter Center

Родина 39-го президента США Джиммі Картера повідомила, що він помер у віці 100 років після важкої хвороби. Він став найстарішим президентом США з усіх часів. Він хотів дожити до того віку, щоб встигнути проголосувати за демократку Камалу Гарріс під час останніх президентських виборів у США.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Яким був Джиммі Картер

Як пише видання, він був простим південним губернатором від Демократичної партії із широкою посмішкою, який був обраний президентом у 1976 році. Він пропрацював лише один термін до того, як провів надзвичайне постпрезидентське життя, яке включало Нобелівську премію миру.

Що особливо пригнічувало Картера, так це важка поразка від республіканця Рональда Рейгана у 1980 році. Хоча це не стало несподіванкою, результат виборів був руйнівним.

Після відставки Картер продовжив займатися гуманітарними проєктами у межах Картерівського центру. Він також відомий правозахисною діяльністю. 2002 року він отримав Нобелівську премію світу.

Лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз заявила, що Джиммі Картер "встановив стандарт постпрезидентської служби".

Нагадаємо, на початку грудня новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що Україні варто очікувати на зменшення військової допомоги від Сполучених Штатів.

Також Трамп нещодавно назвав терміни для повного відновлення українських міст, зруйнованих унаслідок війни. За його словами, для цього знадобиться ціле століття.