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Умер старейший президент США — ему было 100 лет

30 декабря 2025 00:34
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В США умер Джимми Картер, ставший самым старым президентом США
Президент США Джимми Картер Фото: The Carter Center
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Семья 39-го президента США Джимми Картера сообщила, что он скончался в возрасте 100 лет после тяжелой болезни. Он стал самым старым президентом США со всех времен. Он хотел дожить до того возраста, чтобы успеть проголосовать за демократку Камалу Гаррис во время последних президентских выборов в США.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Каким был Джимми Картер

Как пишет издание, он был простым южным губернатором от Демократической партии с широкой улыбкой, избранным президентом в 1976 году. Он проработал лишь один срок до того, как провел чрезвычайную постпрезидентскую жизнь, включавшую Нобелевскую премию мира.

Что особенно подавляло Картера, так это тяжелое поражение от республиканца Рональда Рейгана в 1980 году. Хотя это не стало неожиданностью, результат выборов был разрушительным.

После отставки Картер продолжил заниматься гуманитарными проектами в рамках центра Картера. Он также известен правозащитной деятельностью. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира.

Лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявила, что Джимми Картер "установил стандарт постпрезидентской службы".

Напомним, в начале декабря новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что Украине следует ожидать уменьшения военной помощи от Соединенных Штатов.

Также Трамп недавно назвал сроки для полного восстановления украинских городов, разрушенных в результате войны. По его словам, для этого понадобится целый век.

США Белый дом президент Демократическая партия Вашингтон

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