Байден розповів про розмову з Путіним

Президент США Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN

Чинний президент США Джо Байден розповів деталі про розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Він заявив, що Росія боїться можливості використання ядерної зброї.

Про це Джо Байден заявив в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

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За словами президента США, Путін прагнув уникнути розміщення ядерної зброї в Європі, а також намагався запобігти вступу України до НАТО. Байден також розповів, що російський диктатор побоювався, що Україна може отримати ядерну зброю і завдати удару по Москві.

"Тактична ядерна зброя в Європі лякає до біса всіх, включно з росіянами",

— підкреслив Байден

Попри це, Байден чітко пояснив, що Україна не може стати членом НАТО без проведення необхідних реформ, і навіть у такому випадку ядерна зброя не стане темою обговорення.

Однак він наголосив, що Сполучені Штати підтримають Україну у її боротьбі та не дозволять Росії анексувати території.

Нагадаємо, також в інтерв'ю Джо Байден розповів про те, хто міг становити загрозу його здоров'ю та життю під час візиту в Києві.

Також Байден зробив низку гучних заяв під час прощальної підсумокової промови до нації з нагоди закінчення свого правління на посаді президента США.