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Байден виступив із прощальною промовою до нації — що сказав

16 січня 2025 07:51
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Байден виступив із прощальною промовою до американців — головні заяви президента
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У середу, 15 січня, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою до нації як глава держави. Він підбив підсумки 4 років правління і зробив низку заяв, включно зі зростаючою олігархією в країні, можливостями та небезпекою штучного інтелекту, необхідністю внести дуже важливу поправку до Конституції США та низкою інших тез.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому та CNN.

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Зростаюча олігархія. Байден попередив, що в США зароджується олігархія, натякнувши на нову адміністрацію обраного президента Дональда Трампа, в якій є мільярдери. Він наголосив на важливості підтримання тих самих очікувань щодо надбагатих людей, як і щодо робітників та представників середнього класу.

"Я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велику стурбованість. І це небезпечна стурбованість. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей. Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також рівним шансам кожного на успіх", — сказав він.

Технологічний промисловий комплекс. Президент США вказав на соціальні мережі, розмірковуючи про проблеми, які його турбують. Зокрема, йшлося про дезінформацію, неправдиві відомості та про те, що соцмережі відмовляються перевіряти факти. Тож Байден закликав платформи до відповідальності.

"Американці опиняються під лавиною дезінформації та недостовірних відомостей, що дає змогу зловживати владою. Вільна преса руйнується, редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Правда затьмарюється брехнею, яку говорять заради влади та вигоди. Ми повинні закликати соціальні платформи до відповіді, щоб захистити наших дітей, наші сім'ї та саму нашу демократію від зловживання владою", — заявив він.

Небезпека ШІ. Байден попередив про "великі можливості та ризики", які несе із собою штучний інтелект.

"Штучний інтелект — найбільш значуща технологія нашого часу, можливо, всіх часів. Ніщо не пропонує більш глибоких можливостей і ризиків для нашої економіки та нашої безпеки, нашого суспільства, для людства. Штучний інтелект навіть має потенціал допомогти нам відповісти на мій заклик покласти край раку у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але якщо не буде вжито заходів безпеки, ШІ може породити нові загрози нашим правам, нашому способу життя, нашій конфіденційності, тому, як ми працюємо і як ми захищаємо нашу країну", — сказав він.

Також він наголосив, що ШІ має працювати на благо, а очолити світ у розвитку штучного інтелекту, як країна свободи — повинні США, а не Китай.

Зміна конституції Сполучених Штатів. Президент США закликав внести зміни до Конституції, щоб президенти не могли уникнути відповідальності вчинені під час президентства.

"Влада президента не безмежна. Вона не абсолютна. І цього не повинно бути", — сказав Байден.

У ЗМІ нагадують, що влітку Верховний суд, розглядаючи справу тоді ще кандидата в президенти США Дональда Трампа, ухвалив, що президенти володіють абсолютним імунітетом за дії, які було вчинено в межах офіційних обов'язків (перший президентський термін Трампа був із 2017 до 2021 року).

Досягнення за 4 роки президентства. Байден сказав, що пишається досягненнями своєї адміністрації, зазначивши, що результати ухвалених рішень американці побачать згодом, через десятиліття.

"Буде потрібен час, щоб відчути весь вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посаджено, і воно ростиме і цвістиме протягом десятиліть", — заявив він.

У досягнення Байден також приписав те, що:

  • США зміцнили НАТО, а Україна залишилася вільною;
  • Сполучені Штати обігнали Китай у конкурентній боротьбі;
  • план угоди щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників був розроблений і узгоджений його командою.

Останні слова. Байден закінчив промову на оптимістичній ноті. Попередивши про зростаючу "олігархію" і зробивши завуальовані випади на адресу свого наступника, президент США завершив звернення закликом до американців просувати його обнадійливе бачення країни. Крім того, він зазначив, що за 50 років служби на благо Америки він залишається вірним її ключовим ідеалам.

"Я люблю Америку. Ви теж її любите. Благослови вас Бог. Хай захистить Бог вашу правду. Дякую за цю велику честь", — резюмував він.

Нагадаємо, що 13 січня Байден виступив із прощальною промовою до Держдепартаменту США. Тоді він заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зміг підкорити Україну, а Сполучені Штати своєю чергою об'єднали 50 держав для протидії Росії.

Також він сказав, що за 4 роки його президентства США значно зміцнили позиції країни на міжнародній арені, тоді як позиції її опонентів ослабли.

Джо Байден США олігархи Україна штучний інтелект президент

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