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Байден выступил с прощальной речью к нации — что сказал

16 января 2025 07:51
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден выступил с прощальной речью к американцам — главные заявления президента
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В среду, 15 января, президент США Джо Байден выступил с прощальной речью к нации в качестве главы государства. Он подвел итоги 4 лет правления и сделал ряд заявлений, включая растущую олигархию в стране, возможности и опасность искусственного интеллекта, необходимость внести очень важную правку в Конституцию США и ряд других тезисов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и CNN.

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Растущая олигархия. Байден предупредил, что в США зарождается олигархия, намекнув на новую администрацию избранного президента Дональда Трампа, в которой есть миллиардеры. Он подчеркнул важность поддержания тех же ожиданий в отношении сверх богатых людей, как и в отношении рабочих и представителей среднего класса.

"Я хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у меня большую обеспокоенность. И это опасная обеспокоенность. И это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей. Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также равным шансам каждого на успех", — сказал он.

Технологический промышленный комплекс. Президент США указал на социальные сети, размышляя о проблемах, которые его беспокоят. В частности, речь шла о дезинформации, ложных сведениях и о том, что соцсети отказываются проверять факты. Поэтому Байден призвал платформы к ответственности.

"Американцы оказываются под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью. Свободная пресса рушится, редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью, которую говорят ради власти и выгоды. Мы должны призвать социальные платформы к ответу, чтобы защитить наших детей, наши семьи и саму нашу демократию от злоупотребления властью", — заявил он.

Опасность ИИ. Байден предупредил о "больших возможностях и рисках", которые несет с собой искусственный интеллект.

"Искусственный интеллект — самая значимая технология нашего времени, возможно, всех времен. Ничто не предлагает более глубоких возможностей и рисков для нашей экономики и нашей безопасности, нашего общества, для человечества. Искусственный интеллект даже имеет потенциал помочь нам ответить на мой призыв положить конец раку в том виде, в котором мы его знаем. Но если не будут приняты меры безопасности, ИИ может породить новые угрозы нашим правам, нашему образу жизни, нашей конфиденциальности, тому, как мы работаем и как мы защищаем нашу страну", — сказал он.

Также он подчеркнул, что ИИ должен работать во благо, а возглавить мир в развитии искусственного интеллекта, как страна свободы — должны США, а не Китай.

Изменение конституции Соединенных Штатов. Президент США призвал внести изменения в Конституцию, чтобы президенты не могли избежать ответственности, совершенные во время президентства.

"Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть", — сказал Байден.

В СМИ напоминают, что летом Верховный суд, рассматривая дело тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа постановил, что президенты обладают абсолютным иммунитетом за действия, которые были совершены в рамках официальных обязанностей (первый президентский срок Трампа был с 2017 по 2021 годы).

Достижения за 4 года президентства. Байден сказал, что гордится достижениями своей администрации, отметив, что результаты принятых решений американцы увидят со временем, через десятилетия.

"Потребуется время, чтобы ощутить все влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посажены, и они будут расти и цвести в течение десятилетий", — заявил он.

В достижения Байден также приписал то, что:

  • США укрепили НАТО, а Украина осталась свободной;
  • Соединенные Штаты обогнали Китай в конкурентной борьбе;
  • план сделки по прекращению огня в Газе и освобождению заложников был разработан и согласован его командой.

Последние слова. Байден закончил речь на оптимистической ноте. Предупредив о растущей "олигархии" и сделав завуалированные выпады в адрес своего преемника, президент США завершил обращение призывом к американцам продвигать его обнадеживающие видение страны. Кроме того, он отметил, что за 50 лет службы на благо Америки он остается верен ее ключевым идеалам.

"Я люблю Америку. Вы тоже ее любите. Благослови вас Бог. Да защитит Бог вашу правду. Спасибо за эту великую честь", — резюмировал он.

Напомним, что 13 января Байден выступил с прощальной речью к Госдепартаменту США. Тогда он заявил, что российский диктатор Владимир Путин не смог покорить Украину, а Соединенные Штаты в свою очередь объединили 50 государств для противодействия России.

Также он сказал, что за 4 года его президентства США значительно укрепили позиции страны на международной арене, тогда как позиции ее оппонентов ослабли.

Джо Байден США олигархи Украина искусственный интеллект президент

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