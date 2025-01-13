Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не смог покорить Киев за три дня. США объединили 50 стран для противодействия государству-агрессору.
Такое заявление Байден сделал во время обращения в Госдепартамент в понедельник, 13 января.
Обращение Байдена
По словам Байдена, Путин не смог покорить Украину, а США объединили 50 стран в поддержку украинского государства. При этом впервые присоединились страны не только Европы, но Азии.
"Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, и не только в Европе, а впервые страны Азии присоединились, потому что они знают, что происходит с Украиной, и для них это тоже важно", — добавил он.
Байден также добавил, что в отличие от российского президента ему удалось побывать в центре Украинской столицы.
"Путь поездом в украинскую столицу был длинным. И я был единственным Главнокомандующим США, посетившим страну в состоянии войны, где нет военного присутствия США", — заявил президент США.
Глава Белого дома также добавил, что российский диктатор "провалился и не смог покорить Украину, не смог развалить НАТО и захватить значительную часть территорий". Байден также добавил, что его страна предоставила чрезвычайное количество боеприпасов и реализовала беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидер США заявил, что верит в победу Украины в войне.
Напомним, в администрации Джо Байдена прокомментировали санкции против России. В ведомстве объяснили, являются ли они одним из методов давления для переговоров.
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