Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не смог покорить Киев за три дня. США объединили 50 стран для противодействия государству-агрессору.

Такое заявление Байден сделал во время обращения в Госдепартамент в понедельник, 13 января.

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Обращение Байдена

По словам Байдена, Путин не смог покорить Украину, а США объединили 50 стран в поддержку украинского государства. При этом впервые присоединились страны не только Европы, но Азии.

"Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, и не только в Европе, а впервые страны Азии присоединились, потому что они знают, что происходит с Украиной, и для них это тоже важно", — добавил он.

Байден также добавил, что в отличие от российского президента ему удалось побывать в центре Украинской столицы.

"Путь поездом в украинскую столицу был длинным. И я был единственным Главнокомандующим США, посетившим страну в состоянии войны, где нет военного присутствия США", — заявил президент США.

Глава Белого дома также добавил, что российский диктатор "провалился и не смог покорить Украину, не смог развалить НАТО и захватить значительную часть территорий". Байден также добавил, что его страна предоставила чрезвычайное количество боеприпасов и реализовала беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидер США заявил, что верит в победу Украины в войне.

Напомним, в администрации Джо Байдена прокомментировали санкции против России. В ведомстве объяснили, являются ли они одним из методов давления для переговоров.