Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину arrow

Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину

13 января 2025 21:47
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не смог покорить Киев за три дня. США объединили 50 стран для противодействия государству-агрессору.

Такое заявление Байден сделал во время обращения в Госдепартамент в понедельник, 13 января.

Читайте также:

Обращение Байдена

По словам Байдена, Путин не смог покорить Украину, а США объединили 50 стран в поддержку украинского государства. При этом впервые присоединились страны не только Европы, но Азии.

"Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, и не только в Европе, а впервые страны Азии присоединились, потому что они знают, что происходит с Украиной, и для них это тоже важно", — добавил он.

Байден также добавил, что в отличие от российского президента ему удалось побывать в центре Украинской столицы.

"Путь поездом в украинскую столицу был длинным. И я был единственным Главнокомандующим США, посетившим страну в состоянии войны, где нет военного присутствия США", — заявил президент США.

Глава Белого дома также добавил, что российский диктатор "провалился и не смог покорить Украину, не смог развалить НАТО и захватить значительную часть территорий". Байден также добавил, что его страна предоставила чрезвычайное количество боеприпасов и реализовала беспрецедентные санкции для того, чтобы Украина продолжала бороться.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидер США заявил, что верит в победу Украины в войне.

Напомним, в администрации Джо Байдена прокомментировали санкции против России. В ведомстве объяснили, являются ли они одним из методов давления для переговоров.

Джо Байден США владимир путин Украина война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:22 Зеленский назначит руководителя академии Сухопутных войск

22:05 Морозы до -20 — в какие регионы придет суровая зима

22:03 Отсрочка после операции — мобилизуют ли таких лиц

21:57 Боец с Николаевщины потерял оружие — как его наказал суд

21:48 Что не стоит сажать возле малины — советы дачникам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:47 Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину

Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

21:17 Зарплата президента — сколько в 2024 году заработал Зеленский

20:46 Под Покровском закрылась одна из важнейших для Украины шахт

20:29 Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

22:22 Зеленский назначит руководителя академии Сухопутных войск

22:05 Морозы до -20 — в какие регионы придет суровая зима

22:03 Отсрочка после операции — мобилизуют ли таких лиц

21:57 Боец с Николаевщины потерял оружие — как его наказал суд

21:48 Что не стоит сажать возле малины — советы дачникам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

21:47 Джо Байден заявил, что Путин не смог покорить Украину

21:17 Зарплата президента — сколько в 2024 году заработал Зеленский

20:46 Под Покровском закрылась одна из важнейших для Украины шахт

20:29 Отключения света в Одессе — какие графики будут завтра

20:25 Швейцария гарантирует Путину неприкосновенность — названы условия

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

21:20 Байден выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

19:06 Емец назвал условия для проведения выборов после войны

Text

17:50 Зеленский провел экстренное совещание с Сырским — эфир Вечір.LIVE

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году