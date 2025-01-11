Зеленський і Байден обговорили ситуацію на полі бою України

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом. Лідер США заявив, що вірить у перемоги України у війні.

Про це зокрема Джо Байден заявив під час пресконференції з журналістами.

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У Білому домі Байден підкреслив, що підтримка України залишається пріоритетом для Сполучених Штатів. Він повідомив, що спілкувався з Володимиром Зеленським та наголосив на єдності Західної Європи у протистоянні російській агресії, що забезпечує Україні реальний шанс на перемогу. Він додав, що Росія зазнає занадто великих втрат на війні.

"Ціна війни для Росії — неймовірно висока. Понад 600 000 загиблих та поранених військових. Північні корейці, яких росіяни привезли на війну, також мають високі показники смертності", — повідомив Байден.

Байден запевнив, що зробив усе можливе для забезпечення військової та економічної допомоги Україні. Він висловив упевненість, що підтримка Києва триватиме, навіть якщо адміністрація Дональда Трампа чинитиме опір, адже Конгрес демонструє двопартійну згоду в цьому питанні.

Під час бесіди Володимир Зеленський та Джо Байден обговорили ключові теми: санкції проти Росії, ситуація на фронті, стан протиповітряної оборони України та міжнародна допомога.

Нагадаємо, в адміністрації Джо Байдена прокоментували санкції проти Росії та пояснили, чи є вони одним з методів тиску для переговорів.