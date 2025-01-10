Пожежі у Каліфорнії та санкції проти Росії — Зеленський поговорив з Байденом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом, під час якої висловив співчуття у зв’язку зі страшними пожежами в Каліфорнії. Він відзначив героїзм американців, які борються з вогнем і допомагають рятувати життя.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента (ОП) у п'ятницю, 10 січня.

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В ОП зазначили, що Зеленський подякував Байдену за постійну підтримку України та за зусилля США у створенні глобальної коаліції, яка захищає свободу та принципи міжнародного миру й безпеки.

Серед важливих тем розмови було обговорення нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, яка фінансує війну. Президент України відзначив, що ці санкції Сполучені Штати застосували проти тіньового танкерного флоту Росії й таких компаній, як "Газпром нафта" та "Сургутнафтогаз", які акумулюють гроші особисто для російського диктатора.

Сторони також обговорили ситуацію на полі бою в Україні та необхідність зміцнення повітряної оборони.

Нагадаємо, Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у поширенні пожеж. Він вважає, що катастрофічна ситуація — результат бездіяльності політиків.

А Президент України Володимир Зеленський також відреагував на масштабні пожежі у Сполучних Штатах Америки.