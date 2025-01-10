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Зеленский поговорил с Байденом — детали разговора

10 января 2025 23:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Пожары в Калифорнии и санкции против России — Зеленский поговорил с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом, во время которого выразил соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии. Он отметил героизм американцев, которые борются с огнем и помогают спасать жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента (ОП) в пятницу, 10 января.

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В ОП отметили, что Зеленский также поблагодарил Байдена за постоянную поддержку Украины и за усилия США в создании глобальной коалиции, которая защищает свободу и принципы международного мира и безопасности.

Среди важных тем разговора было обсуждение нового санкционного пакета США в отношении российской энергетики, которая финансирует войну. Президент Украины отметил, что эти санкции Соединенные Штаты применили против теневого танкерного флота России и таких компаний, как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для российского диктатора.

Стороны также обсудили ситуацию на поле боя в Украине и необходимость укрепления воздушной обороны.

Напомним, Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в распространении пожаров. Он считает, что катастрофическая ситуация — результат бездействия политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в Соединенных Штатах Америки.

Владимир Зеленский Джо Байден США ПВО президент Калифорния

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