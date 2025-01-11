Зеленский и Байден обсудили ситуацию на поле боя Украины

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Лидер США заявил, что верит в победы Украины в войне.

Об этом в частности Джо Байден заявил во время пресс-конференции с журналистами.

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В Белом доме Байден подчеркнул, что поддержка Украины остается приоритетом для Соединенных Штатов. Он сообщил, что общался с Владимиром Зеленским и подчеркнул единство Западной Европы в противостоянии российской агрессии, что обеспечивает Украине реальный шанс на победу. Он добавил, что Россия несет слишком большие потери на войне.

"Цена войны для России — невероятно высока. Более 600 000 погибших и раненых военных. Северные корейцы, которых россияне привезли на войну, также имеют высокие показатели смертности", — сообщил Байден.

Байден заверил, что сделал все возможное для обеспечения военной и экономической помощи Украине. Он выразил уверенность, что поддержка Киева будет продолжаться, даже если администрация Дональда Трампа будет сопротивляться, ведь Конгресс демонстрирует двухпартийное согласие в этом вопросе.

Во время беседы Владимир Зеленский и Джо Байден обсудили ключевые темы: санкции против России, ситуация на фронте, состояние противовоздушной обороны Украины и международная помощь.

Напомним, в администрации Джо Байдена прокомментировали санкции против России и объяснили, являются ли они одним из методов давления для переговоров.