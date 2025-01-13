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Джо Байден заявив, що Путін не зміг підкорити Україну

13 січня 2025 21:47
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Байден заявив, що Путін не зміг підкорити Україну
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив що російський диктатор Володимир Путін не зміг підкорити Київ за три дні. Натомість США об'єднали 50 країн для протидії державі-агресорці.

Таку заяву Байден зробив під час свого звернення до Держдепартаменту в понеділок, 13 січня.

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Звернення Байдена

За словами Байдена, Путін не зміг підкорити Україну, а США об'єднали 50 країн на підтримку української держави. При цьому вперше приєдналися країни не лише Європи, але й Азії.

"Ми об'єднали 50 країн на підтримку України, і не лише в Європі, а вперше країни Азії приєдналися, тому що вони знають, що відбувається з Україною, і для них це також важливо", — додав він.

Байден також додав, що на відміну від російського президента йому вдалося побувати у центрі Української столиці.

"Шлях потягом до української столиці був довгим. І я був єдиним Головнокомандувачем США, який  відвідав країну в стані війни, де немає військової присутності США", — заявив президент США.

Очільник Білого дому також додав, що російський диктатор "провалився і не зміг підкорити Україну, не зміг розвалити НАТО і загарбати значну частину територій". Байден також додав, що його країна надала надзвичайну кількість боєприпасів та втілила безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом. Лідер США заявив, що вірить у перемогу України у війні.

Нагадаємо, в адміністрації Джо Байдена прокоментували санкції проти Росії. У відомстві пояснили, чи є вони одним з методів тиску для переговорів.

Джо Байден США володимир путін Україна війна в Україні

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