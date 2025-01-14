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США стали сильнее за 4 года — Байден назвал, в чем именно

14 января 2025 00:23
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Байден похвастал, что за последние четыре года США стали значительно сильнее
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

США значительно укрепили позиции страны на международной арене, тогда как позиции ее оппонентов ослабли. За последние четыре года Соединенные Штаты успешно преодолели многочисленные испытания и вышли из них сильнее.

Такое заявление сделал в речи в Государственном департаменте президент США Джо Байден, сообщает CNN.

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В речи Байден подчеркнул, что мир находится на перепутье, завершая эпоху после окончания холодной войны и вступая в новую. Среди ключевых достижений Байден назвал победу США в глобальной экономической конкуренции благодаря его администрации.

Он подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом Соединенные Штаты стали сильнее, их союзы крепче, а враги и конкуренты слабее, при этом отметив, что это было достигнуто не путем военных действий.

Байден также отметил, что при его президентстве Соединенные Штаты значительно увеличили свое влияние в дипломатической, военной, технологической и экономической сферах. Он выразил убеждение, что сейчас Америка более способна и готова к новым вызовам, чем была раньше.

Ранее сообщалось, что Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин не смог покорить Киев за три дня. Зато США объединили 50 стран для противодействия государству-агрессору.

Напомним, в администрации Джо Байдена прокомментировали санкции против России. В ведомстве объяснили, являются ли они одним из методов давления для переговоров.

Джо Байден США экономика дипломатия Госдеп США

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