Байден похвалився, що за останні чотири роки США стали значно сильнішими

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

США значно зміцнили позиції країни на міжнародній арені, тоді як позиції її опонентів послабли. За останні чотири роки Сполучені Штати успішно подолали численні випробування і вийшли з них сильнішими.

Таку заяву зробив у промові у Державному департаменті президент США Джо Байден, повідомляє CNN.

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У промові Байден підкреслив, що світ перебуває на роздоріжжі, завершуючи епоху після закінчення холодної війни та вступаючи в нову. Серед ключових досягнень Байден назвав перемогу США у глобальній економічній конкуренції завдяки його адміністрації.

Він підкреслив, що порівняно з 2019 роком Сполучені Штати стали сильнішими, їхні союзи міцнішими, а вороги та конкуренти слабшими, при цьому зазначивши, що це було досягнуто не шляхом військових дій.

Байден також зауважив, що за його президентства Сполучені Штати значно збільшили свій вплив у дипломатичній, військовій, технологічній та економічній сферах. Він висловив переконання, що зараз Америка більш спроможна і готова до нових викликів, ніж була раніше.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден заявив що російський диктатор Володимир Путін не зміг підкорити Київ за три дні. Натомість США об'єднали 50 країн для протидії державі-агресорці.

Нагадаємо, в адміністрації Джо Байдена прокоментували санкції проти Росії. У відомстві пояснили, чи є вони одним з методів тиску для переговорів.