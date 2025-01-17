Байден рассказал о разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN

Чинный президент США Джо Байден рассказал детали о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что Россия боится возможности использования ядерного оружия.

Об этом Джо Байден заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC.

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По словам президента США, Путин стремился избежать размещения ядерного оружия в Европе, а также пытался предотвратить вступление Украины в НАТО. Байден также рассказал, что российский диктатор опасался, что Украина может получить ядерное оружие и нанести удар по Москве.

"Тактическое ядерное оружие в Европе пугает до чертиков всех, включая россиян",

— подчеркнул Байден

Несмотря на это, Байден четко объяснил, что Украина не может стать членом НАТО без проведения необходимых реформ, и даже в таком случае ядерное оружие не станет темой обсуждения.

Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат Украину в ее борьбе и не позволят России аннексировать территории.

Напомним, также в интервью Джо Байден рассказал о том, кто мог представлять угрозу его здоровью и жизни во время визита в Киеве.

Также Байден сделал ряд громких заявлений во время прощальной итоговой речи к нации по случаю окончания своего правления на посту президента США.