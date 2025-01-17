Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Байден раскрыл тайну диалога с Путиным и сказал о его страхе arrow

Байден раскрыл тайну диалога с Путиным и сказал о его страхе

17 января 2025 13:28
Анастасия Постоенко - Редактор
Байден рассказал о разговоре с Путиным
Президент США Джо Байден. Фото: MANDEL NGAN
Анастасия Постоенко - Редактор

Чинный президент США Джо Байден рассказал детали о разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Он заявил, что Россия боится возможности использования ядерного оружия.

Об этом Джо Байден заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC.

Читайте также:

Путин боится ядерного удара со стороны Украины

По словам президента США, Путин стремился избежать размещения ядерного оружия в Европе, а также пытался предотвратить вступление Украины в НАТО. Байден также рассказал, что российский диктатор опасался, что Украина может получить ядерное оружие и нанести удар по Москве.

"Тактическое ядерное оружие в Европе пугает до чертиков всех, включая россиян",
— подчеркнул Байден

Несмотря на это, Байден четко объяснил, что Украина не может стать членом НАТО без проведения необходимых реформ, и даже в таком случае ядерное оружие не станет темой обсуждения.

Однако он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддержат Украину в ее борьбе и не позволят России аннексировать территории.

Напомним, также в интервью Джо Байден рассказал о том, кто мог представлять угрозу его здоровью и жизни во время визита в Киеве.

Также Байден сделал ряд громких заявлений во время прощальной итоговой речи к нации по случаю окончания своего правления на посту президента США.

Джо Байден владимир путин Украина ядерное оружие ядерная опасность Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:00 В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

14:57 Украл 9 млн на китайской обуви — в Одессе задержали бизнесмена

14:55 В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

14:54 На Тернопольщине похоронили комбата 63-й ОМБр Михаила Коваля

14:51 В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:31 В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

14:27 Любовь в обмен на кредиты — одессит придумал способ заработка

14:19 Зеленский прокомментировал баллистический удар по Кривому Рогу

14:13 Синоптики прогнозируют в Харькове идеальную зимнюю погоду завтра

14:04 Сырский обсудил ситуацию на фронте с коллегами из НАТО — детали

15:00 В сети показали Samsung Galaxy S25 Slim с новым дизайном — фото

14:57 Украл 9 млн на китайской обуви — в Одессе задержали бизнесмена

14:55 В Украине могут повысить зарплаты полицейским, но не всем

14:54 На Тернопольщине похоронили комбата 63-й ОМБр Михаила Коваля

14:51 В ГПСУ наградили орденами и медалями 20 бойцов — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:31 В Кривом Роге возросло количество жертв — фото последствий атаки

14:27 Любовь в обмен на кредиты — одессит придумал способ заработка

14:19 Зеленский прокомментировал баллистический удар по Кривому Рогу

14:13 Синоптики прогнозируют в Харькове идеальную зимнюю погоду завтра

14:04 Сырский обсудил ситуацию на фронте с коллегами из НАТО — детали

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым