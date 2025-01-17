Байден розповів, від кого він боявся замаху на своє життя у Києві

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Чинний президент США Джо Байден зізнався, що під час свого візиту до Києва у 2023 році відчував побоювання щодо можливого замаху на його життя. Однак, на його думку, загроза виходила не від російського президента Володимира Путіна, а від "українських радикалів".

Про це Байден розповів в інтерв'ю американському телеканалу MSNBC.

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Байден підкреслив, що вважав малоймовірним, аби Путін наважився би на замах проти американського президента. Проте він більше хвилювався через можливу небезпеку від радикальних елементів в Україні, які, за його словами, "перебували під контролем або співпрацювали з росіянами".

За словами Байдена, його попереджували про можливість замаху. Зокрема, Секретна служба США висловлювала занепокоєння щодо безпеки поїздки до Києва.

"Всі мене попереджували... Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я більше хвилювався, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити", — сказав він.

Щоб убезпечити президента під час кількагодинного візиту до Києва, Білий дім організував команду висококваліфікованих спеціалістів із безпеки.

Нагадаємо, нещодавно в деяких західних медіа з'явилась інформація, що в Росії на поваленого сирійського лідера Башара Асади хотіли зробити замах на вбивство.

Тим часом в США триває судовий розгляд справи щодо нападника, який намагався вбити Дональда Трампа на території гольф-клубу.