Байден рассказал от кого он боялся покушения на свою жизнь в Киеве

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Частный президент США Джо Байден признался, что во время своего визита в Киев в 2023 году испытывал опасения относительно возможного покушения на его жизнь. Однако, по его мнению, угроза исходила не от российского президента Владимира Путина, а от "украинских радикалов".

Об этом Байден рассказал в интервью американскому телеканалу MSNBC.

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Байден подчеркнул, что считал маловероятным, чтобы Путин решился бы на покушение против американского президента. Однако он больше волновался из-за возможной опасности от радикальных элементов в Украине, которые, по его словам, "находились под контролем или сотрудничали с россиянами".

По словам Байдена, его предупреждали о возможности покушения. В частности, Секретная служба США выражала беспокойство относительно безопасности поездки в Киев.

"Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше волновался, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать", — сказал он.

Чтобы обезопасить президента во время многочасового визита в Киев, Белый дом организовал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности.

Напомним, недавно в некоторых западных медиа появилась информация, что в России на свергнутого сирийского лидера Башара Асады хотели совершить покушение на убийство.

Тем временем в США продолжается судебное разбирательство дела в отношении нападавшего, который пытался убить Дональда Трампа на территории гольф-клуба.