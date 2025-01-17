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Байден у своїй промові в Пентагоні згадав про війну в Україні

17 січня 2025 00:21
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Байден виступив із прощальною промовою в Пентагоні 16 січня — згадав про війну в Україні
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У четвер, 16 січня, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою у Пентагоні. У своєму виступі він згадав про війну в Україні.

Відповідна трансляція опублікована на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Президент США пригадав, як Міністерство оборони Сполучених Штатів без вагань підтримало Україну в боротьбі після того, як Росія розпочала найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Зокрема, Пентагон навчав українські війська та зміцнив НАТО.

"Ви підтримали Україну в боротьбі, навчали українських солдатів, пілотів, війська, зміцнили східний фланг НАТО. І головне, показали світу, що Америка стоїть за свободу, підтримує друзів, Америка стоїть міцно, стоїть із союзниками. Ми ніколи не схиляємося. Ми не прогинаємось ні перед ким, тим паче перед Путіним. І тепер, майже три роки потому, Путін не зміг взяти Київ, здобути великі території чи зламати НАТО", — сказав Байден.

Також він згадав про телефону розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Під час неї, за словами президента США, диктатор заявив, що хоче, щоб Штати стали "Фінляндією Європи". Однак Байден запевнив, що Путін побачить тільки те, як Фінляндія та Швеція вступають до НАТО.

"Ви побачите, як Європа, Фінляндія та Швеція вступають до НАТО. І під наглядом Америки диктатори не можуть робити все, що їм заманеться", — резюмував Байден.

Нагадаємо, що у середу, 15 січня, президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою до нації. Підбиваючи підсумки чотирьох років правління, він приписав у досягнення те, що Сполучені Штати зміцнили НАТО, а Україна залишилася вільною.

Також ми повідомляли, що 13 січня Байден виступив із прощальною промовою до Держдепартаменту США. Там він зазначив, що за чотири роки його президентства Штати значно зміцнили позиції країни на міжнародній арені, тоді як позиції опонентів ослабли.

Джо Байден США володимир путін НАТО Фінляндія війна в Україні

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