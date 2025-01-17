Байден выступил с прощальной речью в Пентагоне 16 января — вспомнил о войне в Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

В четверг, 16 января, президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Пентагоне. В своем выступлении он упомянул о войне в Украине.

Соответствующая трансляция опубликована на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Президент США упомянул, как Министерство обороны Соединенных Штатов без колебаний поддержало Украину в борьбе после того, как Россия начала крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой. В частности, Пентагон обучал украинские войска и укрепил НАТО.

"Вы поддержали Украину в борьбе, обучали украинских солдат, пилотов, войска, укрепили восточный фланг НАТО. И главное, показали миру, что Америка стоит за свободу, поддерживает друзей, Америка стоит крепко, стоит с союзниками. Мы никогда не склоняемся. Мы не прогибаемся ни перед кем, тем более перед Путиным. И теперь, почти три года спустя, Путин не смог взять Киев, получить большие территории или сломать НАТО", — сказал Байден.

Также он вспомнил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время него, по словам президента США, диктатор заявил, что хочет, чтобы Штаты стали "Финляндией Европы". Однако Байден заверил, что Путин увидит только то, как Финляндия и Швеция вступают в НАТО.

"Вы увидите, как Европа, Финляндия и Швеция вступают в НАТО. И под присмотром Америки диктаторы не могут делать все, что им заблагорассудится", — резюмировал Байден.

Напомним, что в среду, 15 января, президент США Джо Байден выступил с прощальной речью к нации. Подводя итоги четырех лет правления, он приписал в достижения то, что Соединенные Штаты укрепили НАТО, а Украина осталась свободной.

Также мы сообщали, что 13 января Байден выступил с прощальной речью в Госдепартаменте США. Там он отметил, что за четыре года его президентства Штаты значительно укрепили позиции страны на международной арене, тогда как позиции оппонентов ослабли.