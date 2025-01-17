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Байден в своей речи в Пентагоне упомянул войну в Украине

17 января 2025 00:21
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден выступил с прощальной речью в Пентагоне 16 января — вспомнил о войне в Украине
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В четверг, 16 января, президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Пентагоне. В своем выступлении он упомянул о войне в Украине.

Соответствующая трансляция опубликована на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Президент США упомянул, как Министерство обороны Соединенных Штатов без колебаний поддержало Украину в борьбе после того, как Россия начала крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой. В частности, Пентагон обучал украинские войска и укрепил НАТО.

"Вы поддержали Украину в борьбе, обучали украинских солдат, пилотов, войска, укрепили восточный фланг НАТО. И главное, показали миру, что Америка стоит за свободу, поддерживает друзей, Америка стоит крепко, стоит с союзниками. Мы никогда не склоняемся. Мы не прогибаемся ни перед кем, тем более перед Путиным. И теперь, почти три года спустя, Путин не смог взять Киев, получить большие территории или сломать НАТО", — сказал Байден.

Также он вспомнил о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время него, по словам президента США, диктатор заявил, что хочет, чтобы Штаты стали "Финляндией Европы". Однако Байден заверил, что Путин увидит только то, как Финляндия и Швеция вступают в НАТО.

"Вы увидите, как Европа, Финляндия и Швеция вступают в НАТО. И под присмотром Америки диктаторы не могут делать все, что им заблагорассудится", — резюмировал Байден.

Напомним, что в среду, 15 января, президент США Джо Байден выступил с прощальной речью к нации. Подводя итоги четырех лет правления, он приписал в достижения то, что Соединенные Штаты укрепили НАТО, а Украина осталась свободной.

Также мы сообщали, что 13 января Байден выступил с прощальной речью в Госдепартаменте США. Там он отметил, что за четыре года его президентства Штаты значительно укрепили позиции страны на международной арене, тогда как позиции оппонентов ослабли.

Джо Байден США владимир путин НАТО Финляндия война в Украине

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