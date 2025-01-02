Башара Асада хотіли отруїти в Росії — що відомо про його стан

Башар Асад. Фото: росЗМІ

У Росії скоїли замах на поваленого сирійського лідера Башара Асада. Відомо, що його хотіли отруїти. Наразі стан Асада стабілізували.

Про це повідомляє The Sun у четвер, 2 січня.

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Замах на Башара Асада

Повідомляється, що у неділю, 29 грудня, Асад звернувся за медичною допомогою. Він почав сильно кашляти та задихатися.

"Є всі підстави вважати, що була здійснена спроба вбивства", — зазначає джерело.

Ймовірно, Асад проходив лікування у своїй квартирі. Його стан стабілізувався вже в понеділок, 30 грудня.

Тести показали, що в організмі була отрута. Наразі підтверджень з Росії немає.

Хто першим заявив про отруєння Асада

Варто зазначити, що видання The Sun посилається на анонімний російський Telegram-канал "Генерал СВР". У цьому пабліку неодноразово публікувалася інформація про смерть Путіна та інші факти, які згодом офіційні джерела не підтверджували. Зокрема, там повідомлялося, що російський диктатор давно помер та наразі "в холодильнику".

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Повідомляється, що власником Telegram-каналу є російський політолог та професор Валерій Соловей.

Валерій Соловей. Фото: скриншот з відео на YouTube

Нагадаємо, дружина Башара Асада має намір розлучитися з чоловіком і покинути Росію. Асма Асад подала до суду позов.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва "досягла своїх цілей у Сирії". Він стверджує, що основною метою було запобігання виникненню терористичних угруповань.