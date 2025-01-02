Башар Асад. Фото: росСМИ

В России совершили покушение на свергнутого сирийского лидера Башара Асада. Известно, что его хотели отравить. Сейчас состояние Асада стабилизировали.

Об этом сообщает The Sun в четверг, 2 января.

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Покушение на Башара Асада

Сообщается, что в воскресенье, 29 декабря, Асад обратился за медицинской помощью. Он начал сильно кашлять и задыхаться.

"Есть все основания полагать, что была совершена попытка убийства", — отмечает источник.

Вероятно, Асад проходил лечение в своей квартире. Его состояние стабилизировалось уже в понедельник, 30 декабря.

Тесты показали, что в организме был яд. На данный момент подтверждений из России нет.

Напомним, жена Башара Асада намерена развестись с мужем и покинуть Россию. Асма Асад подала в суд иск.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва "достигла своих целей в Сирии". Он утверждает, что основной целью было предотвращение возникновения террористических группировок.