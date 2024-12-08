Асад живий — як ФСБ врятувало диктатора

Стало відомо, де перебуває сирійський диктатор Асад
Сирійський диктатор Башар Асад із членами своєї родини вже перебуває у Москві. Там їм надали притулок після падіння режиму в Сирії.
Про це повідомляють росЗМІ.
Асад вже в Москві
Там посилаються на власні джерела в Кремлі і запевняють, що Асаду та його родині надали притулок.
Як вже повідомило Головне управління розвідки України, РФ використала дезінформацію про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою.
Так РФ прикрила свою операцію з порятунку Асада та його родини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тартусі, ймовірно, було збито літак сирійського президента Башара аль-Асада.
Також на падіння режиму Асада в Сирії відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який зазначив, що подібний сценарій може чекати і на Росію.
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