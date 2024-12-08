Башар Асад втік з Сирії за допомогою росіян — у ГУР розкрили деталі

Лідер Сирії Башар аль-Асад. Фото: росЗМІ

Росіяни, ймовірно, допомогли лідеру Сирії Башару Асаду втекти з країни. Інформація про втрату сигналу його літака з радарів може бути повʼязана з діями екіпаж.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у неділю, 8 грудня.

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Втеча сирійського лідера

"Втеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що цю дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку Асада та обмеженого кола наближених до нього осіб.

За інформацією розвідки, втрати сигналу літака з радарів, ймовірно, повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції РФ.

Становище Росії в Сирії

Наразі становище контингенту РФ в Сирії скрутне. Відомо, що залишки угруповання Росії продовжують "пакуватися" та втікати.

"Першими втекли "шишки" російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сергієм Киселем територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Олександр Чайко — він покомандував тиждень", — йдеться у повідомленні.

А для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тартусі, ймовірно, було збито літак сирійського президента Башара аль-Асада.

Також на падіння режиму Асада в Сирії відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який зазначив, що подібний сценарій може чекати і на Росію.