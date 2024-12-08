Башар Асад сбежал из Сирии с помощью россиян — в ГУР раскрыли детали

Лидер Сирии Башар аль-Асад. Фото: росСМИ

Россияне, вероятно, помогли лидеру Сирии Башару Асаду сбежать из страны. Информация о потере сигнала его самолета с радаров может быть связана с действиями экипажа.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в воскресенье, 8 декабря.

Читайте также:

Бегство сирийского лидера

"Побег из Дамаска Башара Асада сопровождался новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, которое якобы было вызвано сбиванием или авиакатастрофой", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что эту дезинформацию Россия использовала для прикрытия своей операции по спасению Асада и ограниченного круга приближенных к нему лиц.

По информации разведки, потеря сигнала самолета с радаров, вероятно, связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции РФ.

Положение России в Сирии

Сейчас положение контингента РФ в Сирии затруднительное. Известно, что остатки группировки России продолжают "паковаться" и бежать.

"Первыми сбежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко — он покомандовал неделю", — говорится в сообщении.

А для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что в Тартусе, вероятно, был сбит самолет сирийского президента Башара аль-Асада.

Также на падение режима Асада в Сирии отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который отметил, что подобный сценарий может ожидать и Россию.