Асад жив — как ФСБ спасло диктатора

Стало известно, где находится сирийский диктатор Асад
Сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи уже находится в Москве. Там им предоставили убежище после падения режима в Сирии.
Об этом сообщают росСМИ.
Асад уже в Москве
Там ссылаются на собственные источники в Кремле и уверяют, что Асаду и его семье предоставили убежище.
Как уже сообщило Главное управление разведки Украины, РФ использовала дезинформацию об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, вроде бы вызванным убытком или авиакатастрофой.
Так РФ прикрыла свою операцию по спасению Асада и его семьи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тартусе, вероятно, был сбит самолет сирийского президента Башара аль-Асада.
Также на падение режима Асада в Сирии отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который отметил, что подобный сценарий может ожидать и Россию.
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