Асад жив — как ФСБ спасло диктатора

Башар Асад. Фото: CNN

Сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи уже находится в Москве. Там им предоставили убежище после падения режима в Сирии.

Об этом сообщают росСМИ.

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Там ссылаются на собственные источники в Кремле и уверяют, что Асаду и его семье предоставили убежище.

Как уже сообщило Главное управление разведки Украины, РФ использовала дезинформацию об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76Т с сирийским диктатором на борту, вроде бы вызванным убытком или авиакатастрофой.

Так РФ прикрыла свою операцию по спасению Асада и его семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тартусе, вероятно, был сбит самолет сирийского президента Башара аль-Асада.

Также на падение режима Асада в Сирии отреагировал руководитель ОП Андрей Ермак, который отметил, что подобный сценарий может ожидать и Россию.