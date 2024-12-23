Дружина Башара Асада подала на розлучення та хоче виїхати з РФ

Асма та Башар аль-Асад. Фото: DW

Дружина Башара Асада Асма хоче розлучитись з чоловіком та покинути Росію. Жінка подала позов в суд, аби отримати дозвіл на виїзд з країни.

Про це повідомляє видання CNN Türk.

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Як зазначає видання, Асма Асад попросила розлучення, щоб поїхати до Лондона через невдоволення умовами в Москві. Для цього жінка звернулася до російських судів і попросила спеціальний дозвіл покинути Москву. Сама Асма народилася у Лондоні у 1975 році. У віці 25 років вона переїхала до Сирії й вийшла заміж за Башара Асада.

Однак, як зазначає видання, заявку все ще розглядають. Хоча прохання Башара Асада про надання притулку Росія прийняла, проти нього були накладені серйозні обмеження. Асаду було суворо заборонено залишати Москву та вести будь-яку політичну діяльність. Крім того, російська влада заморозила доступ Башара Асада до активів і фінансових ресурсів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія досягла своїх цілей в Сирії. Основною метою РФ нібито було недопущення терористичних утворень.

Тимчасовим прем'єр-міністром Сирії став Мохаммед аль-Башир. Він обійматиме цю посаду до 1 березня 2025 року.