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Жена Асада хочет расстаться с мужем и уехать из России

23 декабря 2024 12:07
Ольга Антоновская - редактор
Жена Башара Асада подала на развод и хочет уехать из РФ
Асма и Башар аль-Асад. Фото: DW
Ольга Антоновская - редактор

Жена Башара Асада Асма хочет расстаться с мужем и покинуть Россию. Женщина подала иск в суд, чтобы получить разрешение на выезд из страны.

Об этом сообщает издание CNN Türk.

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Как отмечает издание, Асма Асад попросила развод, чтобы уехать в Лондон из-за недовольства условиями в Москве. Для этого женщина обратилась в российские суды и попросила специальное разрешение покинуть Москву. Сама Асма родилась в Лондоне в 1975 году. В возрасте 25 лет она переехала в Сирию и вышла замуж за Башара Асада.

Однако, как отмечает издание, заявка все еще рассматривается. Хотя просьба Башара Асада о предоставлении убежища Россия приняла, против него были наложены серьезные ограничения. Асаду было строго-настрого запрещено покидать Москву и вести любую политическую деятельность. Кроме того, российские власти заморозили доступ Башара Асада к активам и финансовым ресурсам.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия добилась своих целей в Сирии. Основной целью РФ якобы было недопущение террористических образований.

Временным премьер-министром Сирии стал Мохаммед аль-Башир. Он будет занимать этот пост до 1 марта 2025 года.

суд развод Сирия Россия Башар Асад

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