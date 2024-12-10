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Режим Асада впав через послаблення РФ та Ірану — Білий дім

10 грудня 2024 02:06
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Іран та Росія не змогли захистити режим Асада через своє послаблення
Сирійська опозиція святкує падіння режиму Асада. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Адміністрація США вважає, що падіння режиму Башара Асада в Сирії сигналізує про послаблення позицій його ключових союзників — Росії та Ірану. Москва та Тегеран більше не здатні надати необхідної підтримки сирійському уряду. 

Про це в інтерв'ю CNN заявив заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

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Представники Білого дому зазначили, що режим Асада фактично перетворився на спільний проєкт Росії та Ірану, і обидва партнери не змогли забезпечити його виживання.

Крім того, Файнер указав на інші втрати Ірану на Близькому Сході за останній рік, зокрема послаблення впливу "Хамас" та "Хезболли". Він також відзначив невдачі Ірану в спробах завдати ударів по Ізраїлю балістичними ракетами.

Файнер підкреслив, що ці події є наслідком зусиль Сполучених Штатів і їхніх партнерів, спрямованих на послаблення позицій Ірану та Росії на регіональній арені.

Щодо Росії, Файнер зазначив, що її військова кампанія в Україні продемонструвала ненадійність цієї країни як стратегічного партнера у сфері безпеки.

Нагадаємо, 8 грудня сирійське державне телебачення повідомило про падіння режиму Башара Асада. Тисячі громадян почали повертатися до Сирії.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив свою думку щодо падіння режиму Асада в Сирії, підкресливши, що подібна ситуація може статися і в Росії.

росія США Іран Сирія війна Башар Асад

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