Иран и Россия не смогли защитить режим Асада из-за своего ослабления

Сирийская оппозиция отмечает падение режима Асада. Фото: Reuters

Администрация США считает, что падение режима Башара Асада в Сирии сигнализирует об ослаблении позиций его ключевых союзников России и Ирана. Москва и Тегеран больше не способны оказать необходимую поддержку сирийскому правительству.

Об этом в интервью CNN заявил заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер.

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Представители Белого дома отметили, что режим Асада фактически превратился в общий проект России и Ирана, и оба партнера не смогли обеспечить его выживание.

Кроме того, Файнер указал на другие потери Ирана на Ближнем Востоке за последний год, в частности, ослабление влияния "Хамас" и "Хезболлы". Он также отметил неудачи Ирана в попытках нанести удары по Израилю баллистическими ракетами.

Файнер подчеркнул, что эти события являются результатом усилий Соединенных Штатов и их партнеров, направленных на ослабление позиций Ирана и России на региональной арене.

Относительно России Файнер отметил, что ее военная кампания в Украине продемонстрировала ненадежность этой страны как стратегического партнера в сфере безопасности.

Напомним, 8 декабря сирийское государственное телевидение сообщило о падении режима Башара Асада . Тысячи граждан стали возвращаться в Сирию.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказал свое мнение по поводу падения режима Асада в Сирии, подчеркнув, что подобная ситуация может произойти и в России .