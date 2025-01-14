Коли інавгурація Трампа у 2025 році: повний розклад

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Інавгурація новообраного Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться вже зовсім скоро. Він офіційно стане 47-м лідером Штатів.

Новини.LIVE розповідають, коли відбудеться інавгурація та чого чекати.

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Дата та місце інавгурації Трампа

Інавгурація Трампа відбудеться у понеділок, 20 січня. Це стане початком його другого терміну як лідера США.

Церемонія відбудеться біля будівлі Капітолія США у Вашингтоні та стартує приблизно о 12:00 за східноамериканським часом (19:00 за київським часом).

Будівля Капітолія США. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Особливості інавгурації у США

Інавгурація президента США — це офіційна церемонія складання присяги та вступу на посаду президента і віцепрезидента.

Вона відбувається у період від 73 до 79 днів після завершення президентських виборів.

Подія проводиться для кожного нового президентського терміну, навіть якщо чинний президент продовжує виконувати обов’язки на другий термін.

Відомо, що віцепрезидентом буде Джей Ді Венс.

Майбутній віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президентська присяга є єдиним обов’язковим елементом інавгурації, передбаченим Конституцією США. Традиційно її приймає головний суддя США.

Головний суддя США Джон Робертс. Фото: supremecourthistory.org

З 1789 року присягу на 59 інавгураціях проводили 15 головних суддів, один помічник судді та суддя штату Нью-Йорк.

У разі зміни президента через смерть чи відставку попередника присягу могли приймати інші посадовці.

З часом інавгурація перетворилася з простої церемонії складання присяги на масштабну одноденну подію з парадами та різноманітними світськими заходами.

Подію транслюють у прямому ефірі телевізійні канали та новинні мережі, а також через онлайн-платформи.

До 1933 року інавгурація відбувалася 4 березня, але після ухвалення 20-ї поправки до Конституції її перенесли на 20 січня.

Хто буде присутній на події

На інавгурації Трампа будуть присутні Джо Байден та перша леді Джилл Байден. За його словами, важлива традиція мирної передачі влади.

Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Наразі відомо, що також будуть:

Президент Аргентини Хав'єр Мілей;

премʼєр Італії Джорджа Мелоні;

члени Конгресу;

судді Верховного суду;

високопоставлені військові;

колишні президенти і віцепрезиденти;

володарі Медалі Пошани.

Нагадаємо, після інавгурації Трамп може оголосити надзвичайний стан в економіці Сполучених Штатів Америки.

Раніше кореспондентка Новини.LIVE дізналася, як у Вашингтоні готуються до церемонії. Відомо, що біля Білого дому звели огорожі.