Дональд Трамп може оголосити надзвичайний стан після інавгурації

Дональд Трамп. Фото: CBNC

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може оголосити надзвичайний стан в економіці своєї країни після інавгурації. Він вважає такий крок правовою основою для запровадження низки тарифів, які торкнуться як суперників, так і союзників США.

Про це повідомляє CNN у середу, 8 грудня.

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Трамп може оголосити надзвичайний стан

Джерела повідомляють, що Дональд Трамп розглядає такий крок, щоб забезпечити правову основу для низки тарифів, які будуть запроваджені як для союзників США, так і для опонентів. В контексті суперників йдеться передусім про Китай.

Трамп може скористатися законом, який наділяє президента повноваженнями контролювати імпорт під час надзвичайної ситуації в країні.

У минулому Трамп заявляв, що планує ввести мита в 10% на весь імпорт США. У випадку з Китаєм тарифи можуть сягнути 60%. Канаді та Мексиці обраний президент погрожував тарифами у розмірі 25%.

Раніше ми повідомляли, що мільярдер Ілон Маск висміяв заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, в якій він заперечував можливість приєднання країни до Сполучених Штатів Америки. Власник SpaceX назвав політика "дівчинкою".

Також ЗМІ спростували слова Трампа про час завершення війни в Україні.