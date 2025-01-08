Канада — Маск відповів на слова Трюдо про скандал

Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

Мільярдер Ілон Маск висміяв заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, в якій він заперечував можливість приєднання країни до Сполучених Штатів Америки. Власник SpaceX назвав політика "дівчинкою".

Відповідний допис він зробив під дописом Джастіна Трюдо в Х (Twitter).

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Реакція Ілона Маска

"Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшими партнерами у торгівлі та безпеці", — написав Джастін Трюдо.

Скриншот допису Джастіна Трюдо

Водночас Ілон Маск написав коментар: "Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тож не важливо, що ти говориш".

Скриншот коментаря Ілона Маска

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно новообраний президент Америки Дональд Трамп зробив одіозну заяву про те, що Канада могла б приєднатися до США. Про це він заявив після того, як стало відомо, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо хоче піти у відставку.

Після цієї заяви Трюдо наголосив, що це неможливо і приєднання Канади до США не обговорюється.

Після цього Трамп знову почав провокувати Канаду та опублікував скандальну карту, де Канада була штатом США.

Водночас ведучий Fox News Джессі Уоттерс викликав нову хвилю суперечок своєю заявою щодо можливої анексії Канади Сполученими Штатами. У своєму шоу він стверджував, що анексія Канади — це "привілей", якого "хочуть усі у світі".