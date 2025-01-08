Канада — Маск ответил на слова Трюдо о скандале

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS

Миллиардер Илон Маск высмеял заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в котором он отрицал возможность присоединения страны к Соединенным Штатам Америки. Владелец SpaceX назвал политика "девочкой".

Соответствующее сообщение он сделал под постом Джастина Трюдо вХ (Twitter).

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Реакция Илона Маска

"Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и общины в обеих наших странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшим партнером в торговле и безопасности", — написал Джастин Трюдо.

Скриншот поста Джастина Трюдо

В то же время Илон Маск написал комментарий: "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь".

Скриншот комментария Илона Маска

Что предшествовало

Напомним, недавно новоизбранный президент Америки Дональд Трамп сделал одиозное заявление о том, что Канада могла бы присоединиться к США. Об этом он заявил после того, как стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо хочет уйти в отставку.

После этого заявления Трюдо подчеркнул, что это невозможно и присоединение Канады к США не обсуждается.

После этого Трамп снова начал провоцировать Канаду и опубликовал скандальную карту, где Канада была штатом США.

В то же время ведущий Fox News Джесси Уоттерс вызвал новую волну споров своим заявлением о возможной аннексии Канады Соединенными Штатами. В своем шоу он утверждал, что аннексия Канады — это "привилегия", которой "хотят все в мире".