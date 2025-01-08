Канада — Маск ответил на слова Трюдо о скандале

Скандал с Канадой — Маск высмеял слова Трюдо
Миллиардер Илон Маск высмеял заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в котором он отрицал возможность присоединения страны к Соединенным Штатам Америки. Владелец SpaceX назвал политика "девочкой".
Соответствующее сообщение он сделал под постом Джастина Трюдо вХ (Twitter).
Реакция Илона Маска
"Нет ни одного шанса на то, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Работники и общины в обеих наших странах получают выгоду от того, что они являются крупнейшим партнером в торговле и безопасности", — написал Джастин Трюдо.
В то же время Илон Маск написал комментарий: "Девочка, ты больше не губернатор Канады, поэтому не важно, что ты говоришь".
Что предшествовало
Напомним, недавно новоизбранный президент Америки Дональд Трамп сделал одиозное заявление о том, что Канада могла бы присоединиться к США. Об этом он заявил после того, как стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо хочет уйти в отставку.
После этого заявления Трюдо подчеркнул, что это невозможно и присоединение Канады к США не обсуждается.
После этого Трамп снова начал провоцировать Канаду и опубликовал скандальную карту, где Канада была штатом США.
В то же время ведущий Fox News Джесси Уоттерс вызвал новую волну споров своим заявлением о возможной аннексии Канады Соединенными Штатами. В своем шоу он утверждал, что аннексия Канады — это "привилегия", которой "хотят все в мире".
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