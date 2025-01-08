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Ведучий Fox News назвав анексію Канади "привілеєм"

8 січня 2025 11:25
Анастасія Постоєнко - Редактор
Ведучий Fox News Джессі Уоттерс назвав приєднання Канади привілеєм
Ведучий Fox News Джессі Уоттерс. Фото: Wikimedia Commons
Анастасія Постоєнко - Редактор

Ведучий Fox News Джессі Уоттерс викликав нову хвилю суперечок своєю заявою щодо можливої анексії Канади Сполученими Штатами. У своєму шоу він стверджував, що анексія Канади — це "привілей", якого "хочуть усі у світі".

Відповідну заяву він зробив в ефірі Fox News.

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Ведучий Fox News не проти анексії Канади

У розмові з прем’єром Онтаріо Дугом Фордом Джессі Уоттерс спробував дізнатися, чому канадці проти такої ідеї.

Ведучий почав інтерв’ю із запитання про те, чому Дуг Форд проти анексії Канади: "У чому ваша проблема з поглинанням Канади Сполученими Штатами?" 

У відповідь прем'єр пояснив, що Дональд Трамп, як людина, пов'язана з нерухомістю, може робити подібні заяви, але канадці не зацікавлені в статусі 51-го штату США.

Натомість ведучий заявив, що "американське громадянство — це те, чого прагнуть усі", і висловив здивування, чому Канада, на його думку, відштовхує цю ідею.

"Я вважаю це особисто образливим, прем’єр-міністре", — заявив ведучий.

Дуг Форд відмовився піддаватись на провокації. У відповідь він зазначив, що канадці пишаються своєю незалежністю так само як американці своєю, і запропонував зосередитися на укладенні взаємовигідної торгівельної угоди між країнами.

Уоттерс також запитав Форда, чи підтримує він ідею "спільного володіння" Гренландією між США і Канадою, зважаючи на неодноразові заяви Трампа про бажання придбати острів. Форд категорично відкинув цю ідею.

"Канада. Спочатку я хотів цього і намагався розділити її на два штати. А потім я зрозумів, що ми додамо Монтану, по суті, для республіканців, а електорально — щось на кшталт Техасу для демократів, і мені це не подобається. Але той факт, що вони не хочуть, щоб ми їх захопили, змушує мене захотіти вторгнення. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу", — заявив ведучий Fox News.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що Канаду варто приєднати до складу США у якосьі 51-го штату.

На цю заяву згодом відреагував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 

Попри це, Дональд Трамп не зупинився і продовжує провокувати спільноту — він опублікував карту Канади, яка була забарвлена у кольори прапору США. 

США Канада скандал Дональд Трамп телебачення

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