Ведущий Fox News Джесси Уоттерс назвал присоединение Канады привилегией

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс. Фото: Wikimedia Commons

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс вызвал новую волну споров своим заявлением относительно возможной аннексии Канады Соединенными Штатами. В своем шоу он утверждал, что аннексия Канады — это "привилегия", которой "хотят все в мире".

Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

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В разговоре с премьером Онтарио Дугом Фордом Джесси Уоттерс попытался узнать, почему канадцы против такой идеи.

Ведущий начал интервью с вопроса о том, почему Дуг Форд против аннексии Канады: "В чем ваша проблема с поглощением Канады Соединенными Штатами?

В ответ премьер пояснил, что Дональд Трамп, как человек, связанный с недвижимостью, может делать подобные заявления, но канадцы не заинтересованы в статусе 51-го штата США.

При этом ведущий заявил, что "американское гражданство — это то, к чему стремятся все", и выразил недоумение, почему Канада, по его мнению, отталкивает эту идею.

"Я считаю это лично оскорбительным, премьер-министр", — заявил ведущий.

Дуг Форд отказался поддаваться на провокации. В ответ он отметил, что канадцы гордятся своей независимостью так же как американцы своей, и предложил сосредоточиться на заключении взаимовыгодного торгового соглашения между странами.

Уоттерс также спросил Форда, поддерживает ли он идею "совместного владения" Гренландией между США и Канадой, учитывая неоднократные заявления Трампа о желании приобрести остров. Форд категорически отверг эту идею.

"Канада. Сначала я хотел этого и пытался разделить ее на два штата. А потом я понял, что мы добавим Монтану, по сути, для республиканцев, а электорально - что-то вроде Техаса для демократов, и мне это не нравится. Но тот факт, что они не хотят, чтобы мы их захватили, заставляет меня захотеть вторжения. Я хочу утолить свою империалистическую жажду", — заявил ведущий Fox News.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Канаду стоит присоединить в состав США в качестве 51-го штата.

На это заявление впоследствии отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Несмотря на это, Дональд Трамп не остановился и продолжает провоцировать сообщество — он опубликовал карту Канады, которая была окрашена в цвета флага США.