Джастін Трюдо оголосив про відставку — заява премʼєра Канади

Джастін Трюдо. Фото: скриншот

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що має намір піти у відставку. Відомо, що його популярність знизилася протягом останніх місяців.

Про це Джастін Трюдо сказав на своєму брифінгу у понеділок, 6 січня, передає The Guardian.

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"Я маю намір піти у відставку як партійний лідер. І як прем'єр-міністр після того, як партія обере свого наступного лідера під час жорсткого, загальнонаціонального змагального процесу", — заявив Трюдо.

За його словами, він вже попросив президента Ліберальної партії розпочати цей процес.

Трюдо зазначив, що Канада заслуговує на справжній вибір на наступних виборах.

"Мені стало зрозуміло, що, якщо мені доведеться вести внутрішні баталії, я не зможу бути найкращим варіантом на цих виборах", — пояснив він.

Відомо, що популярність Трюдо знизилася останнім часом через серію вотумів недовіри уряду. Він обіцяв залишитися на посаді, аби очолити лібералів на виборах, але зазнав додаткового тиску від Дональда Трампа, який погрожував ввести 25% податки на канадські товари.

Нагадаємо, аналітики вважають, що відставка Трюдо спричинить заклики до нових виборів для створення стабільного уряду, здатного взаємодіяти з адміністрацією Трампа.

Раніше Трамп пожартував з Трюдо, запропонувавши Канаді стати 51-м штатом США.