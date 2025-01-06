Джастин Трюдо объявил об отставке — заявление премьера Канады

Джастин Трюдо. Фото: скриншот

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен уйти в отставку. Известно, что его популярность снизилась в течение последних месяцев.

Об этом Джастин Трюдо сказал на своем брифинге в понедельник, 6 января, передает The Guardian.

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"Я намерен уйти в отставку как партийный лидер. И как премьер-министр после того, как партия выберет своего следующего лидера в ходе жесткого, общенационального соревновательного процесса", — заявил Трюдо.

По его словам, он уже попросил президента Либеральной партии начать этот процесс.

Трюдо отметил, что Канада заслуживает настоящего выбора на следующих выборах.

"Мне стало понятно, что если мне придется вести внутренние баталии, я не смогу быть лучшим вариантом на этих выборах", — объяснил он.

Известно, что популярность Трюдо снизилась в последнее время из-за серии вотумов недоверия правительству. Он обещал остаться на посту, чтобы возглавить либералов на выборах, но подвергся дополнительному давлению от Дональда Трампа, который угрожал ввести 25% налоги на канадские товары.

Напомним, аналитики считают, что отставка Трюдо повлечет за собой призывы к новым выборам для создания стабильного правительства, способного взаимодействовать с администрацией Трампа.

Ранее Трамп пошутил с Трюдо, предложив Канаде стать 51-м штатом США.