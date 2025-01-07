Трамп пропонує змінити назву Мексиканської затоки

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що хоче перейменувати Мексиканську затоку. Він пропонує назву "Американська затока".

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня.

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Перейменування Мексиканської затоки

"Ми збираємося змінити назву Мексиканської затоки на Американську затоку, яка має гарне кільце. Це охоплює велику територію, Американська затока — яка гарна назва. І вона доречна", — сказав Трамп.

Він знову закликав Мексику долучитися до боротьби з нелегальною імміграцією через спільний кордон із США, а також пригрозив запровадженням мита.

Крім того, депутатка від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін повідомила, що запропонує законопроєкт щодо зміни назви Мексиканської затоки.

"Я якнайшвидше внесу законопроєкт, щоб офіційно змінити назву Мексиканської затоки на її законну назву — Американська затока!" — написала Грін.

Допис Грін. Фото: скриншот

Нагадаємо, Трамп висловив необхідність укладення угоди про приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки.

Також Трамп заявив, що Україна не може бути частиною НАТО, підкреслюючи, що Захід вже розуміє цю позицію.