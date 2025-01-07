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Трамп хочет переименовать Мексиканский залив — что предлагает

7 января 2025 22:23
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп предлагает изменить название Мексиканского залива
Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео
Аркадий Пастула - Редактор

Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Мексиканский залив. Он предлагает название  "Американский залив".

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января.

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Переименование Мексиканского залива 

"Мы собираемся изменить название Мексиканского залива на Американский залив, который имеет красивое кольцо. Это охватывает большую территорию, Американский залив — какое красивое название. И оно уместно", — сказал Трамп.

Он вновь призвал Мексику присоединиться к борьбе с нелегальной иммиграцией через общую границу с США, а также пригрозил введением пошлины.

Кроме того, депутат от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин сообщила, что предложит законопроект по изменению названия Мексиканского залива.

"Я как можно быстрее внесу законопроект, чтобы официально изменить название Мексиканского залива на его законное название — Американский залив!" — написала Грин.

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Пост Грин. Фото: скриншот

Напомним, Трамп выразил необходимость заключения соглашения о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам Америки.

Также Трамп заявил, что Украина не может быть частью НАТО, подчеркивая, что Запад уже понимает эту позицию.

США Дональд Трамп Мексиканский залив Мексика президент

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