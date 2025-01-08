Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение после инаугурации

Дональд Трамп. Фото: CBNC

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике своей страны после инаугурации. Он считает такой шаг правовой основой для введения ряда тарифов, которые затронут как соперников, так и союзников США.

Об этом сообщает CNN в среду, 8 декабря.

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Трамп может объявить чрезвычайное положение

Источники сообщают, что Дональд Трамп рассматривает такой шаг, чтобы обеспечить правовую основу для ряда тарифов, которые будут введены как для союзников США, так и для оппонентов. В контексте соперников речь идет прежде всего о Китае.

Трамп может воспользоваться законом, который наделяет президента полномочиями контролировать импорт во время чрезвычайной ситуации в стране.

В прошлом Трамп заявлял, что планирует ввести пошлины в 10% на весь импорт США. В случае с Китаем тарифы могут достичь 60%. Канаде и Мексике избранный президент угрожал тарифами в размере 25%.

Ранее мы сообщали, что миллиардер Илон Маск высмеял заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в котором он отрицал возможность присоединения страны к Соединенным Штатам Америки. Владелец SpaceX назвал политика "девочкой".

Также СМИ опровергли слова Трампа о времени завершения войны в Украине.