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Инаугурация Дональда Трампа — когда и где состоится

14 января 2025 14:34
Аркадий Пастула - Редактор
Когда инаугурация Трампа в 2025 году: полное расписание
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Аркадий Пастула - Редактор

Инаугурация новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится уже совсем скоро. Он официально станет 47-м лидером Штатов.

Новини.LIVE рассказывают, когда состоится инаугурация и чего ждать.

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Дата и место инаугурации Трампа

Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января. Это станет началом его второго срока в качестве лидера США.

Церемония пройдет у здания Капитолия США в Вашингтоне и стартует примерно в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по киевскому времени).

Капитолий США
Здание Капитолия США. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Особенности инаугурации в США

Инаугурация президента США — это официальная церемония принесения присяги и вступления в должность президента и вице-президента.

Она проходит в период от 73 до 79 дней после завершения президентских выборов.

Прием проводится для каждого нового президентского срока, даже если действующий президент продолжает исполнять обязанности на второй срок.

Известно, что вице-президентом будет Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс
Будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президентская присяга является единственным обязательным элементом инаугурации, предусмотренным Конституцией США. Традиционно ее принимает главный судья США.

Главный судья США
Главный судья США Джон Робертс. Фото: supremecourthistory.org

С 1789 года присягу на 59 инаугурациях проводили 15 главных судей, один помощник судьи и судья штата Нью-Йорк.

В случае смены президента из-за смерти или отставки предшественника присягу могли принимать другие должностные лица.

С течением времени инаугурация превратилась из простой церемонии принесения присяги в масштабное однодневное событие с парадами и разнообразными светскими мероприятиями.

Событие транслируют в прямом эфире телевизионные каналы и новостные сети, а также через онлайн-платформы.

До 1933 года инаугурация проходила 4 марта, но после принятия 20-й поправки к Конституции ее перенесли на 20 января.

Кто будет присутствовать на событии

На инаугурации Трампа будут присутствовать Джо Байден и первая леди Джилл Байден. По его словам, важна традиция мирной передачи власти.

Президент США Джо Байден
Джо Байден. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Сейчас известно, что также будут:

  • Президент Аргентины Хавьер Милей;
  • премьер Италии Джорджа Мелони;
  • члены Конгресса;
  • судьи Верховного суда;
  • высокопоставленные военные;
  • бывшие президенты и вице-президенты;
  • обладатели Медали Почета.

Напомним, после инаугурации Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике Соединенных Штатов Америки.

Ранее корреспондент Новини.LIVE узнала, как в Вашингтоне готовятся к церемонии. Известно, что возле Белого дома возвели ограждения.

США Дональд Трамп политики президент инавгурация инаугурация Трампа

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