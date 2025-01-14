Когда инаугурация Трампа в 2025 году: полное расписание

Инаугурация Дональда Трампа — когда и где состоится
Инаугурация новоизбранного Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится уже совсем скоро. Он официально станет 47-м лидером Штатов.
Новини.LIVE рассказывают, когда состоится инаугурация и чего ждать.
Дата и место инаугурации Трампа
Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января. Это станет началом его второго срока в качестве лидера США.
Церемония пройдет у здания Капитолия США в Вашингтоне и стартует примерно в 12:00 по восточноамериканскому времени (19:00 по киевскому времени).
Особенности инаугурации в США
Инаугурация президента США — это официальная церемония принесения присяги и вступления в должность президента и вице-президента.
Она проходит в период от 73 до 79 дней после завершения президентских выборов.
Прием проводится для каждого нового президентского срока, даже если действующий президент продолжает исполнять обязанности на второй срок.
Известно, что вице-президентом будет Джей Ди Вэнс.
Президентская присяга является единственным обязательным элементом инаугурации, предусмотренным Конституцией США. Традиционно ее принимает главный судья США.
С 1789 года присягу на 59 инаугурациях проводили 15 главных судей, один помощник судьи и судья штата Нью-Йорк.
В случае смены президента из-за смерти или отставки предшественника присягу могли принимать другие должностные лица.
С течением времени инаугурация превратилась из простой церемонии принесения присяги в масштабное однодневное событие с парадами и разнообразными светскими мероприятиями.
Событие транслируют в прямом эфире телевизионные каналы и новостные сети, а также через онлайн-платформы.
До 1933 года инаугурация проходила 4 марта, но после принятия 20-й поправки к Конституции ее перенесли на 20 января.
Кто будет присутствовать на событии
На инаугурации Трампа будут присутствовать Джо Байден и первая леди Джилл Байден. По его словам, важна традиция мирной передачи власти.
Сейчас известно, что также будут:
- Президент Аргентины Хавьер Милей;
- премьер Италии Джорджа Мелони;
- члены Конгресса;
- судьи Верховного суда;
- высокопоставленные военные;
- бывшие президенты и вице-президенты;
- обладатели Медали Почета.
Напомним, после инаугурации Трамп может объявить чрезвычайное положение в экономике Соединенных Штатов Америки.
Ранее корреспондент Новини.LIVE узнала, как в Вашингтоне готовятся к церемонии. Известно, что возле Белого дома возвели ограждения.
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