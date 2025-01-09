Інавгурація Дональда Трампа — як готуються у Вашингтоні

Як Вашингтон готується до інавгурації Трампа — ексклюзивне відео
Вашингтон активно готується до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. На території Білого дому вже звели огорожі.
Про це повідомляє власна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.
Як готуються до інавгурації Трампа
На території Білого дому у Вашингтоні вже звели огорожі, розставили спеціальні захисні конструкції та встановили білий паркан поблизу резиденції президента США.
Цьогоріч інавгурація матиме особливу деталь — державні прапори будуть приспущені.
Причина криється у жалобі за 39-м президентом США Джиммі Картером, який помер 29 грудня 2024 року. За протоколом, приспущеними прапори залишатимуться 30 днів.
Згідно з 20-ю поправкою Конституції США, Трамп офіційно вступить на посаду 20 січня о 12:00 за східним часом (19:00 за київським).
Нагадаємо, 6 листопада Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на президентських виборах США.
Республіканця привітав Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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