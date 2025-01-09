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Як Вашингтон готується до інавгурації Трампа — ексклюзивне відео

9 січня 2025 23:57
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)
Інавгурація Дональда Трампа — як готуються у Вашингтоні
У США готуються до інавгурації президента. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук
Уляна Бойчук - журналістка, (США)
Уляна Бойчук
журналістка, (США)

Вашингтон активно готується до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. На території Білого дому вже звели огорожі.

Про це повідомляє власна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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На території Білого дому у Вашингтоні вже звели огорожі, розставили спеціальні захисні конструкції та встановили білий паркан поблизу резиденції президента США.

Інавгурація Трампа
Огорожі неподалік Білого дому у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Цьогоріч інавгурація матиме особливу деталь — державні прапори будуть приспущені.

Причина криється у жалобі за 39-м президентом США Джиммі Картером, який помер 29 грудня 2024 року. За протоколом, приспущеними прапори залишатимуться 30 днів.

Згідно з 20-ю поправкою Конституції США, Трамп офіційно вступить на посаду 20 січня о 12:00 за східним часом (19:00 за київським).

Вашингтон готується до інавгурації Дональда Трампа
Державні прапори будуть приспущені. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Нагадаємо, 6 листопада Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на президентських виборах США. 

Республіканця привітав Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

США Дональд Трамп президент Вашингтон інавгурація

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