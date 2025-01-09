Інавгурація Дональда Трампа — як готуються у Вашингтоні

У США готуються до інавгурації президента. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Вашингтон активно готується до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. На території Білого дому вже звели огорожі.

Про це повідомляє власна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Читайте також:

Як готуються до інавгурації Трампа

На території Білого дому у Вашингтоні вже звели огорожі, розставили спеціальні захисні конструкції та встановили білий паркан поблизу резиденції президента США.

Огорожі неподалік Білого дому у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Цьогоріч інавгурація матиме особливу деталь — державні прапори будуть приспущені.

Причина криється у жалобі за 39-м президентом США Джиммі Картером, який помер 29 грудня 2024 року. За протоколом, приспущеними прапори залишатимуться 30 днів.

Згідно з 20-ю поправкою Конституції США, Трамп офіційно вступить на посаду 20 січня о 12:00 за східним часом (19:00 за київським).

Державні прапори будуть приспущені. Фото: Новини.LIVE / Уляна Бойчук

Нагадаємо, 6 листопада Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на президентських виборах США.

Республіканця привітав Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.