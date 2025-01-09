Инаугурация Дональда Трампа — как готовятся в Вашингтоне

В США готовятся к инаугурации президента. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Вашингтон активно готовится к инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. На территории Белого дома уже возвели ограждения.

Об этом сообщает собственный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Как готовятся к инаугурации Трампа

На территории Белого дома в Вашингтоне уже возвели ограждения, расставили специальные защитные конструкции и установили белый забор вблизи резиденции президента США.

Ограждения неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

В этом году инаугурация будет иметь особую деталь — государственные флаги будут приспущены.

Причина кроется в трауре по 39-му президенту США Джимми Картеру, который умер 29 декабря 2024 года. По протоколу, приспущенными флаги будут оставаться 30 дней.

Согласно 20-й поправке Конституции США, Трамп официально вступит в должность 20 января в 12:00 по восточному времени (19:00 по киевскому).

Государственные флаги будут приспущены: Новини.LIVE / Ульяна Бойчук

Напомним, 6 ноября Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах США.

Республиканца поздравил Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.