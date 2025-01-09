Инаугурация Дональда Трампа — как готовятся в Вашингтоне

Как Вашингтон готовится к инаугурации Трампа — эксклюзивное видео
Вашингтон активно готовится к инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. На территории Белого дома уже возвели ограждения.
Об этом сообщает собственный корреспондент Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.
Как готовятся к инаугурации Трампа
На территории Белого дома в Вашингтоне уже возвели ограждения, расставили специальные защитные конструкции и установили белый забор вблизи резиденции президента США.
В этом году инаугурация будет иметь особую деталь — государственные флаги будут приспущены.
Причина кроется в трауре по 39-му президенту США Джимми Картеру, который умер 29 декабря 2024 года. По протоколу, приспущенными флаги будут оставаться 30 дней.
Согласно 20-й поправке Конституции США, Трамп официально вступит в должность 20 января в 12:00 по восточному времени (19:00 по киевскому).
Напомним, 6 ноября Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах США.
Республиканца поздравил Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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