Инаугурация Дональда Трампа — место проведения торжеств срочно сменили и объяснили почему

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится в ротонде Капитолия Соединенных Штатов. Место проведения торжеств сменили из-за погоды.

Об этом сам политик сообщил в собственной соцсети Truth Social в пятницу, 17 января.

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Будущий глава Белого дома объяснил, что принял решение перенести инаугурацию в другое место из-за ожидаемо аномально низкой температуры в Вашингтоне в день торжеств.

"Моя обязанность — защищать народ нашей страны, но прежде чем мы начнем, мы должны подумать о самой инаугурации. Прогноз погоды в Вашингтоне, округ Колумбия, с учетом ветрового фактора, может принести аномально низкие температуры, которые побьют рекорды. По стране движется арктический фронт. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил травмы каким-либо образом. Это опасные условия для десятков тысяч сотрудников правоохранительных органов, спасателей, кинологов, полицейских собак, даже лошадей, а также сотен тысяч сторонников, которые будут находиться на улице в течение многих часов 20 числа", — говорится в сообщении.

Трамп отметил, что из-за аномально низких температур он принял решение перенести основные мероприятия в помещение.

"Я приказал, чтобы инаугурационная речь, а также молитвы и другие выступления прошли в Ротонде Капитолия США, как это было в 1985 году во время инаугурации Рональда Рейгана, также из-за сильного холода. Различные почетные гости и делегации будут размещены в здании Капитолия. Это станет чрезвычайно красивым опытом для всех, особенно для большой телевизионной аудитории", — подытожил он.

Напомним, 20 января 2025 года Дональд Трамп официально вступит в должность президента США. В этот день состоится инаугурация новоизбранного лидера страны, которую посетят многочисленные известные личности. Для Трампа это будет уже второй президентский срок.